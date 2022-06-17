倫敦豪宅1600萬放售 英網民質疑裝修零私隱度

英國倫敦西部的肯辛頓是傳統富人區，樓價可謂寸金尺土。有KOL於社交平台拍片帶網民參觀各個樓盤，其中一個位於肯辛頓的單位以約1,600萬港元放售，但網民卻批評單位裝修及格局完全無私隱度，質疑用同樣價錢在倫敦以外地區可以住到大屋。

英國20大度假屋橫行「鬼城」 當地居民硬食貴樓 【下一頁】

新郎婚禮暴打新娘面臨15日監禁 最終和好定離婚？ 【下一頁】

TikTok名人@summernewmann早前上載一段睇樓片，帶粉絲參觀肯辛頓（Kensington）一間售價為169.5萬英鎊（約1,637萬港元）的單位，並詢問粉絲有無發現這個單位的亮點。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

影片顯示單位屬於排屋，内部採用大地色調。但單位設有大面落地玻璃窗，街上行人可輕易從外部看到客廳内的情況，住戶在客廳的一舉一動都展露無遺。

從地下客飯廳往内走，可見單位設有一字型廚房，但不設門分隔兩個空間。而同層的客廁空間也頗為狹窄。

而一樓的睡房位置也有大片玻璃窗，從外也能看到睡房的情況。

【烏克蘭戰爭】馬克龍熱情擁抱 澤連斯基面無表情尷尬接受 【下一頁】

部分網民就質疑單位開價不合理，指如果要用近170萬英鎊在倫敦購買小排屋，其實這筆錢已經足夠在倫敦以外地區買面積更大的豪宅。

也有網民表示單位基本上零私隱度，全部房間都堆在一起，使其感覺似幽閉恐懼症發作。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲