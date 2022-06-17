【烏克蘭戰爭】拜登嫌布林肯援烏言論過火 促收斂免捲衝突

美國國務卿布林肯等官員多次開腔支持烏克蘭。美國總統拜登被指4月時認為布林肯及美國防長奧斯汀援烏言論太過火，要求2人發表支持烏克蘭言論時收斂言辭。據悉，拜登當時憂慮布林肯及奧斯汀言論，或增加美國捲入衝突的機會。

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布林肯（Antony Blinken）及奧斯汀（Lloyd Austin）今年4月出訪基輔後，轉抵波蘭邊境接見記者。奧斯汀當時表明美國希望削弱俄羅斯實力，使俄羅斯政府無法再發動另一場同類戰爭。

布林肯當時也表示他肯定的是，一個主權獨立的烏克蘭會比俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在位時間長得多。

美國全國廣播公司（NBC）周四（16日）引述多名美國政府官員消息指，拜登（Joe Biden）其後與布林肯和奧斯汀舉行電話會議。拜登當時指兩人言論太過火，要求布林肯及奧斯汀發表支持烏克蘭的言論時，採取較溫和言辭。

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據悉，拜登憂慮奧斯汀言論導致當局需設定不切實際的目標，並增加美國與俄羅斯直接衝突的機會。當布林肯及奧斯汀談及烏克蘭會獲勝時，拜登據報也感到不悅。

現時俄烏戰爭演變為持久戰的機會變得更大，NBC引述美國官員消息指，美國當局認為烏克蘭政府堅持不割讓領土的主張或難以實現，私下認為烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）需讓步，與俄羅斯談判結束戰爭。

美國政府簡稱，不會迫使烏克蘭政府結束戰事。拜登6月3日時曾被問及烏克蘭是否需割讓領土才能實現和平，他回應指，不會告訴烏克蘭當局應做及不應該做什麼，強調戰爭正發生在烏克蘭的領土，但個人認為需通過談判解決問題，並不清楚當中牽涉的事情。

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責任編輯：李俊儀