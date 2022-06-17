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【有相睇】巧遇罕有放盤　「破頂價」購萬景峯極高層兩房

股樓投資 17:19 2022/06/17

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雖然美國加息0.75厘，但有買家不惜以「破頂價」入市。美聯物業戴偉強說，荃灣萬景峯1座極高層F室，實用面積507平方呎，兩房間隔，原叫價1,100萬元，放盤約10日，終以1,076.8萬元易手，實用呎價約21,239元，創同類單位新高。 

代理透露，單位位於極高層，備有雅致裝修，屬罕有放盤，所以吸引買家願以較高價承接。從相片可見，單位享開揚荃灣市景，而且裝修企理，可即買即用。

    點擊圖片放大
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資料顯示，原業主於2015年中以778萬元買入單位，持貨7年，現帳面獲利298.8萬元，物業期內升值約38%。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 萬景峯 荃灣 美聯物業

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