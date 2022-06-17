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美國加息拖慢本港樓價升勢　CCL按周跌0.95%報180.78點　跌幅近12周最大

股樓投資 16:46 2022/06/17

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美國聯儲局宣布加息，本港拆息也上升，買家供樓負擔增加，對樓價造成壓力。反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報180.78點，按周跌0.95%，跌幅為12周以來最大。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，美國聯儲局於周四（16日）宣布加息0.75厘，對本地樓市的影響將於7月上旬公佈的CCL才開始反映，相信CCL短期內未能上穿182點到184點水平。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.62點，按周跌1.12%，跌幅為5周以來最大。CCL(中小型單位)報180.08點，按周跌1.06%，跌幅為5周以來最大。CCL(大型單位)報184.33點，按周跌0.45%，跌幅為8周以來最大。近4周計，CCL四大整體指數齊跌出現2次，齊升1次。早前4周，四大整體指數齊升出現3次。在加息預期的利淡下，樓價升勢明顯受壓，CCL連續8周於180點到182點之間窄幅徘徊。

四區樓價方面，本周三跌一升，上周三升一跌，走勢各自反覆。港島CCL_Mass報184.18點，按周跌0.45%，連跌2周共1.54%。九龍CCL_Mass報174.86點，按周跌1.87%，跌幅為11周以來最大，連升3周後回軟。新界西CCL_Mass報169.12點，按周跌1.61%，跌幅為5周以來最大，上周指數創12周新高後回軟。新界東CCL_Mass報193.40點，按周升0.03%，連升2周共0.68%。

樓價見底回升11周計，CCL累升1.94%，CCL Mass累升1.40%，CCL(中小型單位)累升1.67%，CCL(大型單位)累升3.29%。港島CCL_Mass累升2.26%，九龍CCL_Mass累升1.37%，新界東CCL_Mass累跌0.74%，新界西CCL_Mass累升2.04%。

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撰文 : 謝昕蕎

二手市場 樓價 CCL 加息 香港 美國聯儲局 美國

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