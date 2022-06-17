【港元定存】1年港元定存最高2.8厘 存50萬賺息1.4萬

▲ 本周虛擬銀行及傳統銀行鬥加港元定期存款息，令破頂息再現。

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6月踏入下半場，金管局頻頻「接錢」，本周港元定期存款搶存戰激鬥連場，竟多達12間大小行調高定存息，包括建行亞洲及大眾財務全面加息，富融及大新 （02356） 加短存，天星上調3個月或以上年息，星展跟交銀香港及華僑永亨鬥加1年期，富邦及大眾銀行更一周兩連加。至於TOM集團 （02383） 有份的虛擬銀行匯立（WeLaB Bank），以及南商，齊於昨天（6月16日）新推特惠息。

專家指，息魔來襲，聯儲局剛於昨天加息0.75厘，主席鮑威爾放風今年內須再頻密加息，中銀香港 （02388） 料美國再加1.75厘。而花旗及渣打齊預期，本港最優惠利率（P）或於今年第四季開始跟加，市料中小行須為加P作前哨戰。

本周定存市況有3大焦點，除了3間虛擬銀行鬥出招外，另一矚目處是出現5個破頂息，而半年及1年期的高息榜又再大執位。

本周現5破頂息 半年期富邦2.3厘奪冠

先說首個破頂息，落在1年期。華僑永亨於周初率先延戰幔，大加此存期0.15厘、至2.45厘，即打入季軍，僅次於招商永隆及信銀國際的2.5厘。而勇於搶存的富邦，更一周兩連加累升0.4厘，新息率報2.8厘，遂晉級榜首，也是首個1年定存超越綠債 （04252） 的2.5厘保底息。惟須注意，富邦的門檻須50萬元全新資金，全期賺息1.4萬元。

市料中小行以超高息吸存後，大可以掉期轉做美元定期存款，冀賺息差，因富邦今天（17日）也勁加1年美元定存0.5厘、至3.3厘，遠較港元同期2.8厘高，博除笨有精。

第2個破頂息在半年期，富邦累加0.5厘、至2.3厘而奪冠。大新 （02356） 則以1.9厘險守季軍，險勝工銀亞洲、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 參股的虛擬銀行富融（Fusion Bank）的1.88厘。至於匯立昨新推兩厘息，跟東亞相同，雙雙打入第2位。

3個月方面暫未變，榜首仍是富邦的8.88厘。花旗剛把2.28厘特惠息延長至本月底，穩守第2位。而小米 （01810） 牽頭的虛銀天星（Airstar Bank），夥拍八達通推兩厘息，仍穩守3甲。

連續3周逾10行加息，畢竟上周共有11間中小行鬥加，前周更多達14間，數目之多為今年最熱鬧，更罕有包括3間發鈔行滙豐（HSBC）、中銀香港及渣打香港 （02888） 。

此外，比拼其他短中長息，目前7天短存以集友的5.8厘最高。1個月是滙豐的5厘居首，但指定理財戶須完成特定的股票獎勵計劃等附帶條件。

而本周第3個創同存期新高的息率，因大新勁加4個月年息0.35厘、至1.85厘，撼贏平保 （02318） 牽頭的虛銀平安壹賬通（PAOB）的1.6厘。第4個破頂息是9個月，富邦累加0.5厘、至2.6厘續稱霸。

第5個破頂息是兩年期，招商永隆調升0.15厘、至2.6厘，在同存期屬最高，也是第2個長息超越綠債的2.5厘包底息。

中銀料儲局7月再加0.75厘 9月加半厘

那邊廂，金管局相隔1個月再頻頻接錢，銀行總結餘已跌穿3,000億元大關。而1年拆息直逼3厘，報2.98厘，分析指創近14年新高。

大新銀行高級經濟師温嘉煒指，聯儲局加息75基點，幅度是28年來最大，主席鮑威爾料下次會議可能再加75或50基點，但不預期一次過加息75基點是常態，金融市場或已局部消化加息的負面因素，但對滯脹的憂慮可能仍會導致市場波動。

中銀香港個人數字金融產品部財富顧問處資深財富顧問高耀豪昨回應本報查詢表示，聯局儲剛宣布加息75基點，並表示7月底議息會議應該仍會加息半厘或75基點，利率期貨已反映對下月加息75基點的可能性。高耀豪預期，儲局可能於7月進一步加息75基點先抗通脹。隨着經濟因加快加息而降溫，9月應可下降至加息半厘，其後兩次議息會議分別加息25基點，料今年底聯邦基金利率可達3.5厘。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源