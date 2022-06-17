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【綠債2022】星展料今年通脹2.2% 不敵綠債2.5厘包底息

16:32 2022/06/17

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統計處將於下周二公布5月份通脹，專家料升幅介乎1%至1.7%。

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政府統計處將於下周二（6月21日）公布5月份本港消費物價指數（CPI），專家預測呈分歧，由升1%到1.7%。當中星展及信銀國際最進取，齊料上月CPI按年升1.7%，上商料升1.5%，大新 （02356） 最保守料只升1%，較4月份CPI的1.3%升幅為小。不過，分析指，市料通脹於下半年逐漸升温，主因包括輸入性通脹，內地不時爆疫窒礙供應鏈、俄烏危機刺激石油能源及糧食漲價，以及消費券效應等。而大新更預期第三季CPI飛升，或抽升2.6%。

綜合4位名家對今年全年CPI估計，以星展最進取，估計今年全年升2.2%。至於明年預測，上商、信銀國際及星展齊料錄得2%漲幅。

若今年通脹升2.2%，以浮息計算，通脹掛鈎債券（iBond，04246）的回報有望超過兩厘墊底息，但不及零售綠色債券 （04252） 的2.5厘保底息。

星展信銀最進取  5月通脹看升1.7%

星展香港研究部經濟師謝家曦預期，5月份CPI升1.7%，今年全年升2.2%，明年縮窄至只升2%。

中信銀行（國際）經濟師李業勤預計，5月份CPI升幅加快至1.7%，而下半年將擴大至2%或以上。惟今年全年只升約2%，明年升幅則可能超過2%。

大新高級經濟師温嘉煒較克制，估計5月份CPI僅升1%；如以季度來看，第二季料升1.4%，第三季急升2.6%，但末季回落至只升1.5%。全年升1.7%，明年收窄至1.4%，2024年稍回升至1.5%。

上商研究部主管林俊泓預期，5月份CPI料升1.5%。而今年全年升1.7%， 2023年及2024年皆錄得2%升幅。

政府早前公布首季經濟收縮4%，同時下調全年GDP預測，從原本升2%至3.5%，調低至僅升1%至2%。但維持今年整體通脹率升2.1%，基本通脹升2%；而首季CPI升1.6%，較去年末季的1.2%已明顯攀升。聯儲局主席鮑威爾也警告通脹風險，且料美國今年CPI升5.2%。

綠債上市「滿月」  造價「潛水」

另一方面，經濟通的數據顯示，綠債自5月19日上市至今剛「滿月」，最高曾報100.05元，低位為99.5元，今天仍穿底報99.6元。至於iBond自去年中在港交所 （00388） 掛牌，其52周高位為104.05元，低位破發乍現98.35元，今天也暫報98.8元。

那邊廂，強積金（MPF）成員也緊盯通脹，因BCT銀聯於4月25日推出全港首隻抗通脹及收息MPF產品「BCT亞洲收益退休基金」，目標回報為本港CPI加2%。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

香港 CPI 收息產品 通脹 iBond 綠色債券

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