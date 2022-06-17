新世界杭州樓盤成搶手貨　首批601伙即日售罄　創杭州高尚住宅最多登記報名紀錄

新世界（00017）中國重點項目之一，位於杭州的「新世界·城市藝術中心」數日前首次開售，其中國際社區「江明月朗園」首批601伙即日售罄，認購金額逾70億元人民幣，創杭州高尚住宅最多登記報名紀錄。

新世界發展有限公司執行董事、新世界中國董事兼行政總裁黃少媚說：「在國家政策大力扶持下，我們對經濟新一輪增長抱有信心。我們相信信心可以傳導，新世界·城市藝術中心在杭州的佳績為我們開創了新局面，也為市場注入了信心。未來，我們將繼續聚焦產城共融，做好城市運營者，為城市發展貢獻一份力量。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

資料顯示，「新世界·城市藝術中心」位於西湖和錢塘江之間的望江新城，是中國唯一集齊新世界旗下5大業態的商住綜合項目，總面積約74萬平方米，匯集K11 ART MALL購物藝術中心、K11 ATELIER寫字樓、K11 ARTUS藝術寓所，ROSEWOOD瑰麗酒店，以及國際社區「江明月朗園」。

同場加映【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

同場加映【青姐話】半生不死 等待沖喜

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機