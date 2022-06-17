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新世界杭州樓盤成搶手貨　首批601伙即日售罄　創杭州高尚住宅最多登記報名紀錄

股樓投資 16:37 2022/06/17

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新世界（00017）中國重點項目之一，位於杭州的「新世界·城市藝術中心」數日前首次開售，其中國際社區「江明月朗園」首批601伙即日售罄，認購金額逾70億元人民幣，創杭州高尚住宅最多登記報名紀錄。 

新世界發展有限公司執行董事、新世界中國董事兼行政總裁黃少媚說：「在國家政策大力扶持下，我們對經濟新一輪增長抱有信心。我們相信信心可以傳導，新世界·城市藝術中心在杭州的佳績為我們開創了新局面，也為市場注入了信心。未來，我們將繼續聚焦產城共融，做好城市運營者，為城市發展貢獻一份力量。」 

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資料顯示，「新世界·城市藝術中心」位於西湖和錢塘江之間的望江新城，是中國唯一集齊新世界旗下5大業態的商住綜合項目，總面積約74萬平方米，匯集K11 ART MALL購物藝術中心、K11 ATELIER寫字樓、K11 ARTUS藝術寓所，ROSEWOOD瑰麗酒店，以及國際社區「江明月朗園」。

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撰文 : 黃卓賢

內地物業 新世界 杭州

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