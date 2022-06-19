【數碼轉型教室】企業如何高效部署？　專家：處理數據有策略

▲ 不少企業缺乏數據整合策略，專家建議可採用開放互聯模型儲存數據，更靈活分析業務。

不少企業受疫情影響，重新審視如何透過新技術方案配合營運模式，加快數碼轉型。在制定數碼轉型策略時，應如何善用雲端應用及數據，更有效部署？專家提出數碼轉型3大建議（見表），可供中小企參考。

傳統金融機構、保險、零售業等亦積極應用科技，推出多元化數碼產品和業務，提升競爭力。甲骨文公司（Oracle）副總裁暨香港及台灣區董事總經理盧偉權（Patrick）形容，當中涉及的數據是現代社會的「石油」，可為企業提供更大價值，如深入分析業務改善方向，助長遠運作。因此企業揀選數據中心及數據儲存服務時，必須注意服務提供者是否能保障數據安全，以及符合法規要求。

數據如「石油」 提供更大價值

有見愈來愈多科技服務基於雲端部署，數據中心需求有增無減，他指出，有部分企業的觀念可能比較保守，認為必須在地設立數據中心。然而，在雲端世界，並沒有地域限制，實際尚有其他更具彈性的方案。

設立離岸數據中心同樣可發揮相同作用，包括以最大限度減少延遲，滿足數據安全和儲存的要求，避免數據丟失及業務中斷。

適當挖掘與分析大數據，可助企業有效地提升競爭力，隨着近年消費者更加關注數據私隱議題，他指現時已有不同解決方案，例如盡量避免收集敏感資料、數據加密，以及數據去識別化（data masking），例如沒有姓名、身份證號碼等。

目前配合人工智能（AI）、機器學習等技術分析為市場大趨勢，但他認為企業在處理數據方面，缺乏整合策略。

數碼化方案為企業的四肢，可以協助營運；而數據應用及分析則為企業的大腦，惟過往不少企業推行IT項目時，可能忽略了『大腦』運作的重要性。

包括項目背後可以帶來甚麼數據、有關數據的價值，以及數據模型如何有助深入分析改善業務等。因此，該企亦有協助各行業用戶，將數據整合於同一平台，以及在疫情下採用雲端備份系統等。

他舉例，去年中開始為麥當勞香港，利用AI及機器學習等，分析如何更有效推廣。

藉AI機器學習 分析如何推廣

據悉，本港有245間麥當勞分店，每天為超過100萬名客戶提供服務，早期在應用程式提供優惠券推廣新品或期間限定食品時，較多涉及人手操作且耗時。至去年，由其中央銷售系統提取數據到Oracle數據庫，根據客戶上次消費日期（Recency）、消費頻率（Frequency）、消費金額（Monetary）配合機器學習分析，針對各細分消費者類型推送優惠券，提升數據決策能力。

推送優惠券的流程自動化後，團隊每周計劃和執行優惠券活動所需時間減少一半。

中小企數碼轉型3大建議：

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