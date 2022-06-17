【2022中秋節】君悅酒店全新包裝月餅禮盒 早鳥及快閃優惠低至7折 6件裝迷你奶皇月餅300元有找

雖然距離2022年中秋節（9月10日）尚有兩個多月，但今年的月餅已開始接受預訂。香港君悅酒店今年推出3款精美月餅禮盒，包括「歡悅月餅禮盒」（原價468元）、「喜悅月餅禮盒」（原價418元）及「港灣壹號精品月餅禮盒」（原價438元），當中包含傳統經典和創新口味，每款均用上上乘食材。酒店由即日起至19日期間更推出低至7折的快閃優惠，以包含6件迷你裝奶皇月餅的喜悦月餅禮盒為例，快閃價只需292.6元，較原價平了125.4元。

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中菜行政總廚陳漢章師傅今年特別為港灣壹號月餅精品禮盒炮製了3款全新口味：子薑奶皇、芒果椰子，以及陳皮桂花棗皇；3款創新口味融合了不同種類的食材，包括爽口帶辛的子薑、香甜軟滑的芒果、清香回甘的桂花和陳皮，層次豐富，配搭出令人意想不到的口味。

中菜廳港灣壹號其中一道招牌菜水晶子薑皮蛋廣受歡迎，今年其中一款奶黃月餅亦配搭了子薑。章師傅早於初夏時份經已開始搜羅時令子薑，並將子薑以砂糖自家煉製，再切粒混入軟滑的奶皇，製作出子薑奶皇月餅，微辛的子薑巧妙地中和了奶皇的豐腴感，令人胃口大開。

芒果向來是香港人熱愛的夏日水果，亦為港灣壹號經典甜品芒果凍布甸的主要食材。章師傅選用了來自菲律賓的芒果乾，乾身且糖分更集中，再加上口感豐富的椰絲，創作出這件充滿熱帶風情的芒果椰子月餅，最適合於尚未完全入秋的時份享用。陳皮桂花棗皇月餅口味層次豐富鮮明，入口先感受到桂花的淡淡清香，再品嘗到紅棗蓉的清甜滋味，陳皮的回甘最後慢慢散發口中，讓人齒頰留香之餘，亦有保健養顏之效，特別適合現代注重健康的人士。

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全新的月餅禮盒包裝亦經重新設計，高貴典雅的香檳金色禮盒由兩層組成，盒上以立體印刷上港灣壹號的經典餐盤，象徵與家人摯愛共聚天倫，是團圓佳節饋贈親友或商業伙伴的首選。禮盒兩旁更配上絲帶手挽，既優雅方便同時亦更環保。

港灣壹號精品月餅禮盒

「港灣壹號月餅精品禮盒」特別為饗客呈獻三款獨特及創新的口味，包括子薑奶皇月餅、芒果椰子月餅，以及味道層次豐富的陳皮桂花棗皇月餅，最適合喜歡嘗試創新月餅口味的您。

▲ 港灣壹號精品月餅禮盒

歡悅月餅禮盒

雙黃白蓮蓉月餅按照傳統方法秘制，金黃色的餅皮包裹香滑的白蓮蓉和豐腴甘香的鹹蛋黃，配搭出最傳統，最完美的味蕾享受。

▲ 歡悅月餅禮盒

喜悅月餅禮盒

小巧輕盈的奶皇月餅入口即溶，精緻的外表配合香濃幼滑的奶皇，甜而不膩。

▲ 喜悅月餅禮盒

優惠及換購日期

快閃優惠低至7折 - 即日起至6月19日 早鳥優惠低至85折 – 6月20日至8月10日 顧客可於2022年8月12日至9月10日到酒店閣樓糖果屋領取「歡悅月餅禮盒」；而「喜悅月餅禮盒」及「港灣壹號精品月餅禮盒」的換領日期為2022年8月30日至9月10日

精選月餅禮盒 材料 價錢 快閃優惠 早鳥優惠 數量 歡悅月餅禮盒 正宗雙黃白蓮蓉月餅 $468 $327.6 $372.3 四件裝 喜悅月餅禮盒 迷你奶皇月餅 $418 $292.6 $321.3 六件迷你裝 港灣壹號

精品月餅禮盒 子薑奶皇月餅

芒果椰子月餅

陳皮桂花棗皇月餅 $438 $306.6 $338.3 六件迷你裝，

每款口味兩件

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責任編輯：嚴浩文