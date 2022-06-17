屯門飛揚首批80伙　一房折實最平437.2萬起　長實趙國雄︰筍到飛起價

由長實（01113）及新地（00016）合作發展屯門小秀新盤飛揚第1期公布首張價單，整批折實入場價由437.2萬元起，折實平均呎價15,050元，料最快下周推售。

據飛揚首張價單顯示，首批80伙，一房及兩房分別設37伙，其餘6伙為三房間隔，實用面積由283至722平方呎不等，價單定價介乎514.3萬至1,203.8萬元，價單呎價則由16,141至20,127元。發展商提供3種付款辦法，一房及兩房單位最高折扣為15%，而三房單位最高折扣為17%。以最高折扣率計，整批折實價由437.2萬元起，至最貴999.2萬元，折實呎價介乎13,446至17,110元。

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今批入場單位為2座1樓J室，單位屬一房間隔，實用面積284平方呎，以15%折扣率計，折實價437.2萬元，折實呎價15,394元。長實執行董事趙國雄形容，飛揚首批單位定價「筍到飛起」，定價較同區新盤有折讓，且折實後整批低於1,000萬元，料可吸引買家。

回應美國加息因素，趙國雄指，市場已對加息有預期，加上本港剛需持續，買家希望擁有自己居所，故認為對買家入市意欲影響不大。他續稍，飛揚最快下星期展開銷售，對項目銷情有信心。

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