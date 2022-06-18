荷蘭拘捕兼遣返俄羅斯間諜 指控意圖滲透ICC

俄羅斯與烏克蘭開戰後，各國收緊俄羅斯民眾的入境限制，亦有加強審查俄國民眾。荷蘭近日拘捕一名俄羅斯男子，指控對方為俄羅斯間諜，意圖利用假身分滲透進入國際刑事法院工作。

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荷蘭情報單位表示，36歲俄羅斯男子切爾卡索夫（Sergey Vladimirovich Cherkasov）4月時抵達當地，意圖假扮33歲巴西男子費雷拉（Viktor Muller Ferreira），以實習生身份進入國際刑事法院（ICC）工作。

然而，西方情報網早已識破切爾卡索夫身份。當切爾卡索夫首日到ICC返工時，荷蘭入境署人員便趕到，隨即把他遣返至巴西，破壞切爾卡索夫多年來的準備。據悉，切爾卡索夫自2010年起使用假身份，先後搬往多個國家，估計是與俄羅斯情報單位保持聯繫，準備執行不同行動。

荷蘭情報局局長Erik Akerboom表示，事件反映有俄羅斯特工嘗試以非法手段取得ICC內部文件，認為如此行為具備高級別威脅。

英國衛報報稱，其時ICC已開始就俄羅斯在烏克蘭可能干犯的戰爭罪行展開調查。一旦切爾卡索夫開始實習生工作，便可使用內部電郵系統，可能會獲得法庭文件副本，嘗試竄改或破壞提交的文件或證據。

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網上流傳一份「費雷拉」的履歷表，當中提及他在2014至18年間就讀愛爾蘭都柏林聖三一學院（Trinity College Dublin），主修政治科學，其後在美國約翰斯‧霍普金斯大學（Johns Hopkins University）取得碩士學位，主攻外交事務。大學紀錄顯示，費雷拉於2020年畢業。

約翰斯‧霍普金斯大學助理教授芬克爾（Eugene Finkel）網上發文指出，曾教導過費雷拉，對方聲稱自己有巴西及愛爾蘭血統，亦要求過芬克爾為其申請ICC實習生一職寫推薦信。

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責任編輯：吳漢培

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