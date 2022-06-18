  • 29°C
香港時間 : 2022618日 (六) 12:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

荷蘭拘捕兼遣返俄羅斯間諜 指控意圖滲透ICC

環球社會熱點 12:09 2022/06/18

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭開戰後，各國收緊俄羅斯民眾的入境限制，亦有加強審查俄國民眾。荷蘭近日拘捕一名俄羅斯男子，指控對方為俄羅斯間諜，意圖利用假身分滲透進入國際刑事法院工作。

【烏克蘭戰爭】馬克龍熱情擁抱 澤連斯基面無表情尷尬接受 【下一頁】

荷蘭情報單位表示，36歲俄羅斯男子切爾卡索夫（Sergey Vladimirovich Cherkasov）4月時抵達當地，意圖假扮33歲巴西男子費雷拉（Viktor Muller Ferreira），以實習生身份進入國際刑事法院（ICC）工作。

然而，西方情報網早已識破切爾卡索夫身份。當切爾卡索夫首日到ICC返工時，荷蘭入境署人員便趕到，隨即把他遣返至巴西，破壞切爾卡索夫多年來的準備。據悉，切爾卡索夫自2010年起使用假身份，先後搬往多個國家，估計是與俄羅斯情報單位保持聯繫，準備執行不同行動。

荷蘭情報局局長Erik Akerboom表示，事件反映有俄羅斯特工嘗試以非法手段取得ICC內部文件，認為如此行為具備高級別威脅。

英國衛報報稱，其時ICC已開始就俄羅斯在烏克蘭可能干犯的戰爭罪行展開調查。一旦切爾卡索夫開始實習生工作，便可使用內部電郵系統，可能會獲得法庭文件副本，嘗試竄改或破壞提交的文件或證據。

【烏克蘭戰爭】歐洲4國撐成候選國 俄批增軍援毫無意義 【下一頁】

網上流傳一份「費雷拉」的履歷表，當中提及他在2014至18年間就讀愛爾蘭都柏林聖三一學院（Trinity College Dublin），主修政治科學，其後在美國約翰斯‧霍普金斯大學（Johns Hopkins University）取得碩士學位，主攻外交事務。大學紀錄顯示，費雷拉於2020年畢業。

約翰斯‧霍普金斯大學助理教授芬克爾（Eugene Finkel）網上發文指出，曾教導過費雷拉，對方聲稱自己有巴西及愛爾蘭血統，亦要求過芬克爾為其申請ICC實習生一職寫推薦信。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

https://dynamic.hket.com/article/71f3

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

俄天然氣供應續減 歐洲憂冬天或能源短缺
2022/06/16
俄天然氣供應續減 歐洲憂冬天或能源短缺
俄羅斯僅願意保證安全通行 助出口烏克蘭糧食
2022/06/16
俄羅斯僅願意保證安全通行 助出口烏克蘭糧食
【烏克蘭戰爭】美增78億軍援 美軍高層：無武器係靈丹妙藥
2022/06/16
【烏克蘭戰爭】美增78億軍援 美軍高層：無武器係靈丹妙藥
普京被影到疑似企唔穩 健康疑雲再起（有片）
2022/06/15
普京被影到疑似企唔穩 健康疑雲再起（有片）
石油輸出國組織預料 明年全球石油需求增長放緩
2022/06/15
石油輸出國組織預料 明年全球石油需求增長放緩

你可能感興趣

俄天然氣供應續減 歐洲憂冬天或能源短缺
18:33 2022/06/16
俄天然氣供應續減 歐洲憂冬天或能源短缺
俄羅斯僅願意保證安全通行 助出口烏克蘭糧食
15:05 2022/06/16
俄羅斯僅願意保證安全通行 助出口烏克蘭糧食
【烏克蘭戰爭】美增78億軍援 美軍高層：無武器係靈丹妙藥
11:03 2022/06/16
【烏克蘭戰爭】美增78億軍援 美軍高層：無武器係靈丹妙藥
外交 荷蘭 俄羅斯 巴西 實習 美國 愛爾蘭

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月18日 時間12:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】歐盟委員會建議賦候選國資格 俄堅稱非入侵（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】歐盟委員會建議賦候選國資格 俄堅稱非入侵（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月18日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月18日 時間12:00）
【烏克蘭戰爭】拜登嫌布林肯援烏言論過火 促收斂免捲衝突
【烏克蘭戰爭】拜登嫌布林肯援烏言論過火 促收斂免捲衝突
【英國王室】威廉王子披露 愛女夏洛特1項超強技能
【英國王室】威廉王子披露 愛女夏洛特1項超強技能
英國20大度假屋橫行「鬼城」 當地居民硬食貴樓
英國20大度假屋橫行「鬼城」 當地居民硬食貴樓
【烏克蘭戰爭】馬克龍熱情擁抱 澤連斯基面無表情尷尬接受
【烏克蘭戰爭】馬克龍熱情擁抱 澤連斯基面無表情尷尬接受
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款