【ET講股通】梁耀康：醫藥股發威（附time code）（第二版︰加入文字內容）

環球央行加息潮，美股道指跌741點，港股承接低開128點，科技股領市轉升，曾升逾200點。恒生指數半日升163點，報21009點，重上21000點，成交741.6億元。美團 （03690） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 升0.6%；騰訊 （00700） 升0.4%；新東方在綫 （01797） 回吐半成。港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：20 - 港股今日市況速覽

01：14 - 美股拖累港股低開 A股拉升帶動港股回升

02：28 - 港股維持整固格局 向上阻力睇上日高位21545點

03：20 - 科技股中京東 （09618） 反彈最強 上望280-300元

04：37 - 美團 （03690） 、阿里健康 （00241） 表現強 未見科技股轉差跡象

05：35 - 醫藥股造好 可吼傳統醫藥股、中藥股

07：13 - 政策利好中藥股表現 中國中藥 （00570） 、四環醫藥 （00460） 、同仁堂國藥 （03613） 有資金流入

09：08 - 白雲山 （00874） 、華潤醫藥 （03320） 可留意

09：38 - 潛力股推介：華潤醫藥 （03320）

12：20 - 如A股沿升軌愈上料阻力愈大 料港股表現不太差

14：16 - 新東方在綫 （01797） 轉型要留意可持續性 咩價位可留意？

18：38 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 10.8元有貨點睇？美國加息有影響？

23：09 - 觀眾問股：中海油 （00883） 未有貨現價買入？

27：11 - 港股收市市況速報 港股如升穿21500點有利氣氛向好

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恒指全日升220點，收報21075點，大市總成交1,863億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，美股隔晚大跌，港股今早低開，及後受惠A股拉升而反覆走高。內地創板指數升2.8%，上證指數升近1%。後市維持早前看好，只要A股表現平穩，港股可望整固，首關阻力先看昨日高位。

科技股力撑大市，京東 （09618） 升6.1%。該股將於6.18購物節推出京東全球貿，並研究推出外賣平台服務。京東近日表現相對落後同業，且看能否重上280、300元。美團 （03690） 升5.2%。

醫藥股為今日市場焦點，阿里健康 （00241） 升5.1%。中醫中藥股近日表現強勢，主要受惠國策支持，可留意白雲山 （00874） 及華潤醫療 （03320） 。白雲山升1.1%，走勢一浪高於一浪，有機會重上1月高位。華潤醫療升9%至4.86元，股價已突破1月高位，可待整固後考慮，先上望5.5元，失守4.2元止蝕。

熱門股方面，新東方在綫 （01797） 回吐12.6%至25元。有券商估值，若該股轉型電商成功，以抖音最成功的電商計，估值為20元，但要留意新東方主力賣農產品，而且電商經驗淺，能否轉型成功，仍待觀察。

【「ET講股通」問股環節，包括︰香港電訊、中海油。立即觀看】

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