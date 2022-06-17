【誠品書店】「誠品知味」主打食品雜貨　偏離書店本質？   平衡商業、文化成首要任務

▲ 誠品既要令業主願意出租舖位，同時又要保住風格及忠實顧客。（資料圖片）

誠品自進軍香港後，陸續在各區增加據點。近期新開業的門市有不少是以「誠品知味」為名的期間限定店，主打零食等雜貨。在台灣，誠品亦陷入平衡商業及文化的難題。

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香港「誠品知味」近期進駐旺角、元朗及北角等地商場開設期間限定店，主要售賣食品、生活雜貨及文具等，難見書本的蹤影。作為書店品牌，誠品的發展是否偏離書店的本質？

提升書店空間 難承受額外成本

源自台灣的誠品，現時版圖已擴充至海外市場如香港、馬來西亞等。像香港店一樣，誠品有不少據點亦是大型文化生活店，除了書籍外，亦有大量文創品牌。綜合台灣傳媒報道，傳統誠品以賣書為主、兼賣文創商品。誠品首任董事長兼創辦人吳清友強調書店的空間，不論進店的顧客會否消費，也應得到同樣的空間待遇。不過即使空間寬敞、閱讀體驗更佳，誠品亦難以因此提高書本的定價，把額外的成本轉嫁予消費者。

為了令誠品可以繼續生存，吳清友想到「店包書」的求生方法。該企先租下舖位，部分空間劃作書店用途，其餘的租予其他品牌，藉經營「百貨」養活書店。正因誠品經營百貨的重點是維持書店營運，與其他百貨公司不同，該企最考慮的是風格、文化，而非面積轉化生意的比例。

▲ 誠品先租下舖位，部分空間劃作書店用途，其餘的租予其他品牌，藉經營「百貨」養活書店。（資料圖片）

誠品台灣信義店陷續約風波

為了符合店面的風格及形象，誠品在台灣信義的門店1樓沒有售賣化妝品，同行會放在8、9樓的寢具樓層，吳清友卻放在1樓。雖然此有助營造誠品獨突的風格，但亦容易令業主認為效率不佳。因此，誠品信義店亦陷入續約風波，有機會需要關閉這間開業已久的門市。

誠品近年經營受壓，去年更錄得上市以來的首次虧蝕。現任董事長、吳清友女兒吳旻潔解釋，除了疫情影響生意，打通銷售渠道、 線上物流等投資，亦令盈利表現受影響。不過她相信，已漸見到曙光，近３年進入關鍵期，將會是舊時代的結束與新時代的開始。

誠品最大的資產是其不可取代的風格，在商業角度上，小眾品牌不及世界一線品牌；但卻為誠品帶來忠實顧客。不論是第一代的吳清友，或是第二代的吳旻潔，亦要在商業及文化中取得平衡，令品牌可繼續生存。既要令業主願意出租舖位，同時又要保住風格及忠實顧客。

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責任編輯：葉泳珊