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九龍侯王道24及26號突擊推售　樓齡近半世紀　呎價1.1萬至1.2萬　樓書寫明︰「屬失修狀況」

股樓投資 15:36 2022/06/17

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市建局早前宣布啟動九龍塘大型重建項目，料落成後可提供逾4,000伙，該區變天在即，區內亦有項目突擊推售。位於九龍城侯王道24及26號項目，日前一口氣上載樓書、公布價單及銷售安排，樓盤最特別之處，為樓齡已有49年。據樓書顯示，九龍侯王道24及26號樓高6層，地下為商舖，不設升降機，意味着住戶要使用樓梯來往各層。

項目推售的6伙由胡督祿及李許潤蘭（已故許麗梅之遺產承辦人）持有，全數均為三房間隔，實用面積375至424平方呎，其中4伙連104平方呎露台。另外，項目入伙紙批出日期為1973年6月25日，至今49年，由於未有任何轉讓紀錄，故須按《一手住宅銷售條例》上載樓書、價單等文件。

樓書特別提及，項目各單位之間隔及裝置、裝修物料及設備並非新造，無論用料及手工均屬「次級」，而賣方從租客手上收回此等單位後，亦無進行裝修、保養或翻新，故整體而言屬失修狀況。此外，建築事務監督曾於今年4月就項目頒令，指建築物構成危險，並命令物業擁有人須就樓宇的外牆進行翻新及加固等工程，工程須最遲於今年7月25日前展開，並於10月23日前完成，所有工程必須達到建築事務監督接受的標準，並須符合規例。

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根據銷售安排，項目定於下周四（23日）以先到先得形式發售，將6伙單位悉數推出，價單定價由420萬至550萬元，價單呎價則由11,200至12,972元，不設任何折扣優惠。

資料顯示，九龍侯王道24及26號鄰近九龍城市政大廈，附近設有九龍城體育館、圖書館、街市及熟食中心等設施；亦鄰近港鐵宋皇臺站B1出口。項目由胡督祿及李許潤蘭（已故許麗梅之遺產承辦人）持有，全盤6伙單位過往15年內大部分時間均為出租。

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撰文 : 謝昕蕎

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