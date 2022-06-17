▲ 【TSLA】馬斯克、Tesla及SpaceX被控涉嫌操控狗狗幣敲詐勒索 散戶要求賠償2萬億元

Tesla（美：TSLA）、Tesla創辦人馬斯克及馬斯克旗下SpaceX公司被散戶控「敲詐勒索」，涉嫌吹捧狗狗幣Dogecoin並操控其價格，導致其投資虧損。馬斯克與其代表律師、Tesla及Space X方面未有評論。狗狗幣現報0.057美元，升1.62%。

原告人為Keith Johnson，入稟控告馬斯克自2019年起就知道狗狗幣沒有價值，卻大肆宣傳以從其交易中獲利，並指馬斯克利用作為世界首富地位，涉嫌經營和操縱狗狗幣進行俗稱「老鼠會」的金字塔銷售計劃，以獲取利潤及以此為樂。

Johnson指，自馬斯克推廣狗狗幣以來，他粗略估計，投資者已損失約860億美元，因此要求馬斯克「回水」860億美，並以雙倍金額彌補其損失，意味總額向其賠償2580億美元（約2萬億港元）。

Johnson將Tesla及SpaceX列入被告，原因是Tesla接受狗狗幣作為支付工具，而SpaceX則因將其中一個人造衛星命名為狗狗幣，故被列入被告。 馬斯克分別於今年1月、2月及4月16日就狗狗幣發聲，狗狗幣當日分別升8倍、12.5%和2倍。

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