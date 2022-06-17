感染Omicron出現「長新冠」機率較低 英調查指出

隨著新冠肺炎康復者人數增加，對其後遺症關注度亦陸續上升。英國有研究發現，與感染Delta變種病毒相比，感染Omicron變種後出現俗稱「長新冠」的後遺症機率低2至5成。研究人員強調，結果並不等於患有「長新冠」的人數正在下降。

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英國倫敦國王學院（King's College London）研究人員利用追蹤應用程式「ZOE COVID Symptom Study」 數據，比較在2021年12月20日至今年3月9日間，感染Omicron的逾5.6萬人數據，和去年6月1日至11月27日Delta肆虐間，逾4.1萬人數據。研究結果已於周四（16日），在國際醫學期刊《刺針》（The Lancet） 上發表。

結果發現，和感染Delta相比，感染Omicron後一個月仍出現「長新冠」的機率低20%至50%，數目因患者年齡和最後一次接種疫苗時間而異。感染Omicron後患上「長新冠」的機率為4.4%，但感染Delta後機率卻達10.8%。

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研究表示，是次研究為首項證實感染Omicron後而較低機率出現「長新冠」的學術研究。但研究人員同時強調，研究並不證實「長新冠」患者正在下降。感染Omicron人數較多，實際出現「長新冠」的人數亦相應高企。

研究內容並未解釋，為何感染Omicron後出現「長新冠」的機率較低。首席研究員Claire Steves則指，Omicron引起病徵較輕，就免疫反應嚴重程度而言，對人體影響較小，所以產生相關結果。她表示，研究結果是一個好消息，但敦促當局不要停止任何針對「長新冠」的服務。

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責任編輯：李俊儀