【擅用Wi-Fi】英國多達430萬人擅用鄰居Wi-Fi　報告：多數靠估密碼

▲ 據總部位於巴黎的衛星寬頻供應商Konnect的研究顯示，英國有多達430萬人未經他人許可下，擅用鄰居WiFi。（法新社資料圖片）

現今社會人人依賴網絡，Wi-Fi成為每家每戶不可或缺的配套。據總部位於巴黎的衛星寬頻供應商Konnect的研究顯示，英國有多達430萬人未經他人許可下，擅用鄰居WiFi。

Konnect對2,000名英國居民進行調查，發現未經允許的情況下使用鄰居互聯網的平均時間為52天，當中每20人中就有1個人使用鄰居Wi-Fi超過1年，估計英國多達430萬人擅用鄰居Wi-Fi。

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Konnect發現，英國人不但擅用鄰居Wi-Fi，還有利用其他手法使用Wi-Fi。調查中1位受訪者前往麥當勞使用其Wi-Fi下載電視節目，而另一位受訪者則表示，曾前往距離60英里（約96.5公里）的前度住處使用Wi-Fi。

270萬人成功猜測Wi-Fi密碼

在擅用鄰居Wi-Fi的430萬人中，有160萬人曾獲得鄰居許可後持有密碼。但有270萬人通過猜測密碼成功擅用Wi-Fi，而且密碼非常簡單，有33%的人在半小時內破解了密碼，5分之1（18%）的人花了兩個多小時，亦有5%則在幾週内嘗試各種密碼組合。

調查亦指出，黑客所猜測的密碼組合，有30%會嘗試Wi-Fi擁有者的名字、28%嘗試寵物的名字、24%則嘗試孩子的名字。

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另外，有55%受訪者表示因沒有Wi-Fi很厭煩，所以擅用鄰居Wi-Fi，有10%則表示因需要進行網上購物，而7%稱需要網上約會。研究發現，普遍英國人只能忍受3小時35分鐘沒有Wi-Fi的時間，然後就會開始感到焦慮。這也解釋了為何那麽多英國人曾擅用鄰居Wi-Fi

責任編輯：吳嘉雯

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