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【Snap】Snapchat Plus收費方案曝光　Snap：正進行早期測試

科技 16:07 2022/06/17

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愈來愈多應用程式推出付費服務計畫，以提供專享服務，提升其企業的營收。應用程式研究人員近日發現疑似Snapchat付款計畫的詳細內容，更搶先曝光Snapchat Plus收費方案。

【Twitter收購】Elon Musk：要仿效微信、TikTok　盼Twitter每日活躍用戶達10億

據外媒《The Verge》報道，應用程式研究人員Alessandro Paluzzi在Twitter上發布多張截圖指，Snapchat母企Snap，正為Snapchat研發付費計畫「Snapchat Plus」，舉列出部分付款功能，包括將一位好友標記為「#1 BFF」、轉換獨家Snapchat頭像、查看好友過去24小時的行跡，以及查看誰人重複觀看其動態等。

Paluzzi又指，Snapchat Plus收費將以月費、半年費或年費支付，價格暫定為每月4.59歐元（約38港元）、每半年24.99歐元（約206港元）和每年45.99歐元（約380港元），訂閱半年或一年的用戶可享受折扣。但相關資訊尚未得到Snap的確認，Snapchat Plus的最終價格和優惠仍有待官方公布。

Snap發言人Liz Markman回覆《The Verge》證實，該企正對Snapchat Plus進行早期的內部測試，該計畫亦將為訂閱者提供獨家、創新和預先發布功能。

【FB改革】Facebook擬改變演算法　應對TikTok競爭威脅

【網絡安全】小心Facebook Messenger詐騙訊息  研究：過百萬用戶資料遭盜

責任編輯：殷凱怡

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