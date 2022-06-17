新郎婚禮暴打新娘面臨15日監禁 最終和好定離婚？

烏茲別克一名新郎在婚禮上玩遊戲，但竟因落敗當眾怒打新婚妻子，事件更引起警方介入。這名新郎其後被檢控恐面臨15日監禁，而烏茲別克國會透露新郎向妻子道歉後，這對新婚夫婦究竟選擇和好抑或離婚。

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婚禮司儀當日建議一對新人在台上玩遊戲帶動氣氛。但新郎玩遊戲輸給新娘後，惱羞成怒下當眾一拳打落妻子頭部。新娘及伴娘當時嚇到不知所措，伴郎亦表現尷尬。

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影片於社交媒體瘋傳，不少網民都批評新郎毫不尊重妻子，有人也建議新娘不要啞忍家暴行為與對方離婚。

烏茲別克總統的女兒米爾濟約耶娃（Saida Mirziyoyeva）也關注事件，指絕對不可接受針對婦女的暴力行為。警方其後也介入調查。

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英媒報道，這名男子被控干犯流氓罪，倘罪名成立可被判處監禁15日。而烏茲別克國會上議院委員會透露，男子已經向妻子道歉並為自己的行為感到後悔。

委員會更指，新郎與新娘同日就已經和好，目前也一起居住。

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責任編輯：鄭錦玲