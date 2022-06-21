「2022雛聲頌揚兒童粵劇折子戲」完滿結束　靈實感謝各界共襄善舉

▲ 「2022雛聲頌揚兒童粵劇折子戲」五位主禮（中行由左至右）雛聲頌揚兒童粵劇折子戲藝術總監楊劍華師公、基督教靈實協會行政總裁林正財醫生、香港特別行政區行政長官林鄭月娥女士、聲輝粵劇推廣協會名譽會長及香港八和會館名譽顧問劉千石先生及聲輝粵劇推廣協會有限公司會長兼統籌芳雪瑩女士，與小演員代表合照。

感恩第五波疫情放緩，2022年基督教靈實協會（下稱靈實）首場實體籌款活動─「2022雛聲頌揚兒童粵劇折子戲」完滿結束，全場度過了愉快的一個下午，透過傳統粵劇文化，為靈實的非政府資助長者服務「靈實全護通」籌款。



當日演出邀得行政長官林鄭月娥到場支持，感謝她對靈實及粵劇的支持，以及對社會弱勢的關懷。靈實行政總裁林正財醫生致辭時表示，近日疫情漸見紓緩，讓大家可以聚首一堂，實在感恩。林醫生說：「我們不單止可以聽到小朋友美妙的歌聲，更加看到小朋友的毅力，在疫情下繼續練歌，一點也不容易。而台前幕後的用心付出，是為靈實非政府的長者資助項目靈實全護通籌款。全護通以個案管理形式，無論在起居飲食、運動、醫療、物理治療上協助居家長者。特別在疫情期間，長者的護理面對很大困難，靈實同工更上門到長者家中照顧他們，甚至派醫療團隊為長者接種疫苗。」林醫生指，靈實會在善長的支持下繼續努力，希望可以幫助更多長者安享晚年。

▲ 小演員演出前準備

聲輝粵劇推廣協會名譽會長劉千石先生致辭指出，雖然大家開始恢復正常生活，但社會上的弱勢社群仍面對重大的挑戰。聲輝和靈實一直理念一致，看到社會上弱勢的需要，希望發揮所長，為社會作出貢獻。所以，聲輝粵劇推廣協會與一班小演員，希望透過粤劇表演，集結大眾的力量，為靈實的非政府資助長者服務籌款。

▲ 小演員精彩演出

▲ 小演員精彩演出

▲ 小演員精彩演出

▲ 小演員精彩演出

▲ 小演員精彩演出



聲輝的演出十分精彩，包括演唱和表演經典折子戲─《夢會太湖》、《鳳閣恩仇未了情》等。小演員落力演出，不單止贏得觀眾的熱烈掌聲，更能幫助有需要的長者。其中於劇目《大鬧廣昌隆》中擔綱飾演小販的莫鈞麟（14歲）認為，透過表演不單可以為他帶來滿足感，更能為社會作出貢獻，讓他親身感受到「施比受更為有福」的道理，所以十分珍惜和享受每一次為靈實演出籌款的機會。

▲ 莫鈞麟（左）於《大鬧廣昌隆》的精彩演出



靈實一直以「尊重生命‧改變生命」的精神服務，看到市民、社會的需要，故於2009年推出「靈實全護通」的服務，支援居家長者以及照顧者的需要，除了在中心提供日間護理及暫託服務外，亦有上門照顧以及離院支援等服務。感謝主讓靈實遇上聲輝，兩者的合作已踏入第八個年頭，藉精彩的粵劇演出，吸引各位善長，讓大家為靈實籌款之餘，亦可欣賞兒童粵劇，一起共襄善舉。除此以外，亦要多謝當日出席的善長及各贊助單位，讓自負盈虧的「靈實全護通」服務得以繼續，為長者提供優質的護理和復康服務，同時紓緩照顧者壓力。



關於基督教靈實協會



五十年代初，靈實創辦人司務道教士看見當時調景嶺難民的需要，透過贈醫施藥，幫助病患者。除了關注他們的身體需要外，司教士更著重他們的心理、社交和靈性方面的需要。時至今日，靈實的服務已發展至長者、健康、復康和福音事工，更致力關心服務使用者身、心、社、靈的發展，繼承司教士全人關懷的服務精神。



關於靈實全護通



靈實全護通是靈實於2009年開拓、專為體弱的居家長者及長期病患者的新服務。 靈實全護通透過跨專業團隊合作，為長者提供一站式、專業的上門護理及院舍轉介服務， 讓家人能輕鬆及妥善地照顧長者各方面的護理及復康需要。



關於聲輝粵劇推廣協會



聲輝是註冊非牟利慈善藝術團體，以研究及推廣粵劇傳統藝術為宗旨，積極培育粵劇觀眾及演員接班人。聲輝邀得著名粵劇導演楊劍華師傅出任藝術總監。自2009年起，楊師傅回港授課及編導演出，將新生命力注入聲輝。聲輝現開辦六個兒童及青少年粵劇班，學生已接近80人，年齡由2歲至23歲。此外，聲輝也致力往海外推廣粵劇，曾多次獲邀請往美國及加拿大演出，希望能播下粵劇種子，薪火相傳。



(特約)