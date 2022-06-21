「2022雛聲頌揚兒童粵劇折子戲」完滿結束　靈實感謝各界共襄善舉

下一篇文章
煤氣公司與房協再度攜手舉辦雙親節派對 綫上綫下向逾400位長者送上祝福
感恩第五波疫情放緩，2022年基督教靈實協會（下稱靈實）首場實體籌款活動─「2022雛聲頌揚兒童粵劇折子戲」完滿結束，全場度過了愉快的一個下午，透過傳統粵劇文化，為靈實的非政府資助長者服務「靈實全護通」籌款。
當日演出邀得行政長官林鄭月娥到場支持，感謝她對靈實及粵劇的支持，以及對社會弱勢的關懷。靈實行政總裁林正財醫生致辭時表示，近日疫情漸見紓緩，讓大家可以聚首一堂，實在感恩。林醫生說：「我們不單止可以聽到小朋友美妙的歌聲，更加看到小朋友的毅力，在疫情下繼續練歌，一點也不容易。而台前幕後的用心付出，是為靈實非政府的長者資助項目靈實全護通籌款。全護通以個案管理形式，無論在起居飲食、運動、醫療、物理治療上協助居家長者。特別在疫情期間，長者的護理面對很大困難，靈實同工更上門到長者家中照顧他們，甚至派醫療團隊為長者接種疫苗。」林醫生指，靈實會在善長的支持下繼續努力，希望可以幫助更多長者安享晚年。
聲輝粵劇推廣協會名譽會長劉千石先生致辭指出，雖然大家開始恢復正常生活，但社會上的弱勢社群仍面對重大的挑戰。聲輝和靈實一直理念一致，看到社會上弱勢的需要，希望發揮所長，為社會作出貢獻。所以，聲輝粵劇推廣協會與一班小演員，希望透過粤劇表演，集結大眾的力量，為靈實的非政府資助長者服務籌款。
聲輝的演出十分精彩，包括演唱和表演經典折子戲─《夢會太湖》、《鳳閣恩仇未了情》等。小演員落力演出，不單止贏得觀眾的熱烈掌聲，更能幫助有需要的長者。其中於劇目《大鬧廣昌隆》中擔綱飾演小販的莫鈞麟（14歲）認為，透過表演不單可以為他帶來滿足感，更能為社會作出貢獻，讓他親身感受到「施比受更為有福」的道理，所以十分珍惜和享受每一次為靈實演出籌款的機會。
靈實一直以「尊重生命‧改變生命」的精神服務，看到市民、社會的需要，故於2009年推出「靈實全護通」的服務，支援居家長者以及照顧者的需要，除了在中心提供日間護理及暫託服務外，亦有上門照顧以及離院支援等服務。感謝主讓靈實遇上聲輝，兩者的合作已踏入第八個年頭，藉精彩的粵劇演出，吸引各位善長，讓大家為靈實籌款之餘，亦可欣賞兒童粵劇，一起共襄善舉。除此以外，亦要多謝當日出席的善長及各贊助單位，讓自負盈虧的「靈實全護通」服務得以繼續，為長者提供優質的護理和復康服務，同時紓緩照顧者壓力。
關於基督教靈實協會
五十年代初，靈實創辦人司務道教士看見當時調景嶺難民的需要，透過贈醫施藥，幫助病患者。除了關注他們的身體需要外，司教士更著重他們的心理、社交和靈性方面的需要。時至今日，靈實的服務已發展至長者、健康、復康和福音事工，更致力關心服務使用者身、心、社、靈的發展，繼承司教士全人關懷的服務精神。
關於靈實全護通
靈實全護通是靈實於2009年開拓、專為體弱的居家長者及長期病患者的新服務。 靈實全護通透過跨專業團隊合作，為長者提供一站式、專業的上門護理及院舍轉介服務， 讓家人能輕鬆及妥善地照顧長者各方面的護理及復康需要。
關於聲輝粵劇推廣協會
聲輝是註冊非牟利慈善藝術團體，以研究及推廣粵劇傳統藝術為宗旨，積極培育粵劇觀眾及演員接班人。聲輝邀得著名粵劇導演楊劍華師傅出任藝術總監。自2009年起，楊師傅回港授課及編導演出，將新生命力注入聲輝。聲輝現開辦六個兒童及青少年粵劇班，學生已接近80人，年齡由2歲至23歲。此外，聲輝也致力往海外推廣粵劇，曾多次獲邀請往美國及加拿大演出，希望能播下粵劇種子，薪火相傳。
(特約)