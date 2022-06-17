買銀行股賺息賺價？分析滙豐0005、中銀香港2388、渣打2888是否值得買入 股市 14:32 2022/06/17 分享： 分享： 銀行股個別發展，中銀香港 （02388） 升逾1%，半日企穩30元，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 股價偏軟，銀行股現價值得買？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）分析指，銀行股年初至今跑贏大市，加息預期增，憧憬銀行股息差擴闊，可賺息賺價，料股價慢升，現水平可持中線心態分注買入，回落再加注。足本分析→【按此】 *通脹VS加息恐慌 聯儲局加息0.75厘啱數嗎？重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 汽車股二揀一 小鵬9868 VS 長汽2333揀邊隻 今日 汽車股二揀一 小鵬9868 VS 長汽2333揀邊隻 譚仔2217NFT預售超購6倍 股價有冇炒作？ 今日 譚仔2217NFT預售超購6倍 股價有冇炒作？ 10萬資金買港股 黃偉豪教你3大港股持倉方向 今日 10萬資金買港股 黃偉豪教你3大港股持倉方向 港股料跑贏美股 現水平宜食糊？ 今日 港股料跑贏美股 現水平宜食糊？ GOGOX（2246）今日截飛抽唔抽？唐牛分析值博率 今日 GOGOX（2246）今日截飛抽唔抽？唐牛分析值博率 投資推介 宏觀分析 港股 貨幣政策 虛擬銀行 買入 定期存款 加息 香港 中銀香港（02388）