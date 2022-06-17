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【周末好去處】樂富廣場「樂．動Triple Up」迎夏日 連續3個月推特色市集及工作坊 山系、咖啡及綠色生活三大主題

理財智慧 15:05 2022/06/17

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領展旗下的樂富廣場宣布，將於由6月18日至8月28日周末期間，推出「樂．動Triple Up」活動，每月舉行不同的特色市集及至「Chill」工作坊讓一家大小或三五知己一同寫意暢遊，發揮創意製作多款環保手作，身體力行建立綠色生活習慣。此外，指定周末還會舉行小型音樂會，讓大家享受悠然自得的慢活時光。

【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

活動分別以「山系營」、「啡聚營」及「綠悠營」為主題，推出一系列特色市集及工作坊，為一眾好動人士及文青提供消閒聚腳點：

６月「山系營」

多個本地品牌進駐山系市集，提供各式露營及戶外用品、郊遊小物及各款飾物。期間更設有「植物拓印體驗工作坊」、「反重力苔玉工作坊」等，讓參加者享受另類山野體驗。

７月「啡聚營」

「啡聚營」旨在聚合一眾愛咖啡人士，分享及推廣心儀咖啡，雲集多間本地特色咖啡店及零售商提供咖啡豆及咖啡用具，更有「SOFE COFFEE素啡工場」於指定周末舉辦「UNLOCK你的咖啡密碼」體驗，按顧客的性格與興趣挑選最適合的專屬口味手沖咖啡包，咖啡愛好者萬勿錯過。

８月「綠悠營」

樂富廣場一直推廣可持續發展及綠色生活，綠色主題市集設有各種天然有機產品店，更有Rooftop Republic提供收成自樂富廣場B區的都市農莊有機農作物。商場亦會定期舉辦都市農莊導賞團，透過講解及親身體驗，與參加者分享有機種植及綠色生活小知識。

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樂富廣場更與香港首間推廣玩音樂和創作音樂的社會企業「加油．音樂」合作，邀請年輕音樂人如Jaime Cheung張天穎、樂隊Midnight Wander等於周末演出，藉以支持新一代音樂人，促進多元音樂交流，一同以音樂連繫社區。

活動期內消費可享更多獎賞，顧客只需即日單一電子消費滿300元，便可換領即日主題工作坊名額1個；於場內即日累積電子消費滿500元（其中一項為食肆消費），即可換領至「Chill 」露「型」杯1個。工作坊名額及禮品數量有限，換完即止。

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責任編輯：嚴浩文

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