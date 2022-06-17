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【Twitter收購】Elon Musk：要仿效微信、TikTok　盼Twitter每日活躍用戶達10億

科技 14:00 2022/06/17

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Elon Musk正式收購Twiiter後，首次與員工進行答問會。（法新社資料圖片）

Tasla行政總裁Elon Musk以440億美元（約3,454億港元）正式收購Twiiter後，首次與員工進行答問會。會上，Elon Musk表明，Twitter每日活躍用戶達到10億的目標，更指希望將Twitter打造成如微信般，具大量日常服務的社交平台。

【太空大計】美FAA公布Starship環評報告　Elon Musk：7月準備升空

綜合外媒報道，Elon Musk周四（16日）透過綫上形式與Twitter員工進行問答，期間他向員工表示，選擇收購Twitter，全因他對Twitter的喜愛，認為它是一個傳達信息的好方法。為提高Twitter上言論自由，日後或會放寬對極端言論的限制，以接納更多意見表達，但強調不會針對該些極端言論進行推廣。

Elon Musk認為，如Twitter要獲得成功，需扮演更優秀的資訊平台，每日活躍用戶亦至少需達到10億或以上。惟目前Twitter每日的活躍用戶人數大概為2.29億人，與Elon Musk所設立的目標亦有相當大的差距。

對此，Elon Musk又提出Twitter可仿效微信和TikTok，以提供更有趣和實用的服務。他解釋，微信將社交媒體與支付、遊戲，甚至叫車服務結合，大量的日常服務，讓用戶生活上對該應用程式產生依賴。如Twitter能用樣讓用戶產生依賴，將會是巨大的成功；而TikTok的演算法可以讓Twitter變得有趣，但強調Twitter更善於展示新聞。

除此以外，Elon Musk亦計畫改善Twitter假帳號、機械人帳號問題，大幅提高Twitter真實互動比例。希望透過更多訂閱、付費身分驗證、提高廣告內容曝光率等方式，提高Twitter的營收。

【Twitter】Twitter簡化檢舉流程　用戶可直接輸入違規原因

【YouTube】Elon Musk抨擊YouTube　對詐騙廣告視而不見

責任編輯：殷凱怡

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