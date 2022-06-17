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KOL亂入秘魯總統聽證會半裸熱舞 律師堅稱黑客入侵

環球社會熱點 14:15 2022/06/17

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秘魯周三（15日）舉行視像聽證會調查總統卡斯蒂略被指貪腐一案，卡斯蒂略代表律師的帳戶突然出現巴西KOL Ricardo Milos半裸亮相的畫面。Ricardo Milos在片中以誇張姿勢扭腰熱舞引起網民關注，但律師堅持賬戶因遭黑客入侵導致意外。

【烏克蘭戰爭】馬克龍熱情擁抱 澤連斯基面無表情尷尬接受 【下一頁】

卡斯蒂略（Pedro Castillo）為政治素人，去年7月於大選擊敗前總統女兒藤森惠子上台。但卡斯蒂略上任僅數月就被指控貪腐。

秘魯前交通暨通訊部長席爾瓦（Juan Silva）被指批出工程合約時有貪腐行為，遭秘魯政府通緝正下落不明。秘魯最高法院正調查卡斯蒂略是否有份主導貪腐事件，周三召開視像聽證會。

檢察官羅哈斯（Samuel Rojas）在聽證會上發言，但卡斯蒂略辯護團隊的其中一名律師埃斯皮諾薩（Benji Espinosa）的帳戶畫面上，突然出現Ricardo Milos僅穿内褲半裸亮相的片段。

Ricardo Milos對著鏡頭大騷肌肉，更不停扭腰和擺動臀部，畫面非常震撼。

Ricardo Milos於巴西出生，他因這段半裸著内褲展示身型的影片成為「網絡迷因」（meme），而在網上走紅。

歐洲4國撐成候選國 俄批增軍援毫無意義 【下一頁】

而羅哈斯就表示，卡斯蒂略辯護團隊正在展示非常具有暗示性的畫面。由於聽證會在司法部門電視頻道上播出，因此有網民剪輯片段後放上Twitter，引起大量網民關注。

埃斯皮諾薩否認聽證會出現這段影片與其有關，指外界因此覺得影片出自他的帳戶，但他強調自己是受害者。

埃斯皮諾薩更表示正向法官提出申訴，也指此事反映司法系統的網絡系統脆弱。

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責任編輯：鄭錦玲

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