【NBA】勇士相隔4年再奪總冠軍 居里首膺FMVP

美國職業籃球賽（NBA）總決賽第6場賽事於香港時間周五早上（17日）舉行，結果金州勇士以103比90擊敗波士頓賽爾特人，以4比2結束系列賽，事隔4年再次成為NBA總冠軍。勇士陣中當家球星史提芬居里憑系列賽出色發揮，首次榮膺總決賽最有價值球員（FMVP）。

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賽前以大比數2比3落後的賽爾特人（Boston Celtics）在首節打出12比0攻勢，但勇士（Golden State Warriors）隨後便以一波21比0攻勢反超，並維持領先優勢至完場，順利在客場擊敗對手。勇士以總比數4比2結束系列賽，贏得隊史第7座總冠軍。

勇士球星史提芬居里（Stephen Curry）今場獨得全場最高32分，加上7助攻及7籃板，幫助球隊繼2017至18球季後，相隔4年再次封王。賽後，總決賽中打出場均31.2分﹑6籃板及5助攻的居里更首度成為FMVP。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5 ▲ 賽爾鬼人開賽時表現出色，可惜無以為繼，最終落敗。 ​​​​​​

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頒發FMVP前，居里更情緒激動流下男兒淚，並與場邊的父親Dell Curry擁抱。居里受訪時表示，賽季開始時沒有想到我們（勇士隊）會是總冠軍，如今一切十分超現實。

居里指之前球隊陷入低潮使大家產生懷疑，幸好獲得伙伴﹑家人及朋友支持重新振作，今次冠軍對球隊而言十分特別。

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責任編輯：吳漢培