▲ 【內房危機】穆迪：過去9個月對高收益內房發布91次降級、24家評級「B3負面」或更低 料今年更多房企違約

多間內房企業資金鏈接連斷裂兼爆發債務危機，加劇外界對內房行業還債能力憂慮，引發行業風險評級出現一連串降級。評級機構穆迪表示，該行在過去9個月對高收益債券的中國房地產開發商發布91次降級，形容是個創紀錄速度，考慮到截至2020年12月過去10 年間，穆迪僅對此類公司發布56次降級。

穆迪所覆蓋日本以外亞洲高收益企業類別中，投機性評級為「B3負面」或更低的佔比提高到30.5%的歷史新高，較去年同期幾乎翻番倍，同時高於2009年5月全球金融危機期間的27.3%。

穆迪：部分房地產開發商被下調評級多於一次

穆迪報告指出，部分中國房地產開發商的債券評級被下調不止一次，現時穆迪評級為B3負面或更低的名單上包括恒大 （03333） 、綠地控股（滬：600606）、雅居樂 （03383） 、融創 （01516） 、 龍光集團 （03380） 、佳兆業 （01638） 和富力 （02777） 。

穆迪副總裁兼高級分析師Kelly Chen接受外電訪問時稱，降級反映中國房地產開發商當前非常艱難的經營環境，以及所有開發商的融資環境緊張，合同銷售一直疲軟，未觀察對內地扶持政策帶動明顯反彈，預計下半年才會有相關影響。

信貸條件收緊拖累房企海外發債 料更多房企違約

然而，中國房地產開發商在海外也面臨著嚴峻的融資環境。穆迪報告表示，隨著信貸條件收緊，美元債券市場對亞洲高收益債券發行人保持相對關停。穆迪表示，今年首五個月高收益債券發行量較上年同期下降 93%，至12億美元。

穆迪Kelly Chen預計，今年將有更多中國房地產開發商違約，該行覆蓋超過50房企，其中一半以上的公司前景為負面或正在接受降級審查。

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責任編輯：李哲毅