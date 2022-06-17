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【烏克蘭戰爭】馬克龍熱情擁抱 澤連斯基面無表情尷尬接受

環球社會熱點 13:25 2022/06/17

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法國總統馬克龍日前到訪烏克蘭，和烏克蘭總統澤連斯基會面。馬克龍期間熱情擁抱澤連斯基，雖然澤連斯基接受擁抱，但面上表情看似非常不情願。相關圖片在網上引來大量關注，有網民指，澤連斯基感覺是在推開馬克龍。

歐洲4國撐成候選國 俄批增軍援毫無意義 【下一頁】

馬克龍（Emmanuel Macron）和澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周四（16日）在發表完講話後，馬克龍主動面帶笑容向澤連斯基握手，他再主動擁抱澤連斯基。雖然澤連斯基接受擁抱，兩人拍對方後背，但澤連斯基面無表情，擁抱時兩人緊握的手亦隔在兩人中間。更有外媒形容，澤連斯基看似寧願在烏東地區前線作戰。

    點擊圖片放大
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相關圖片在網上引來大量關注，有網民在社交平台Twitter上指，澤連斯基表情看似感覺不舒服。亦有網民指，俄烏戰爭已維持4個月，是次為澤連斯基看起來最感到憂慮的時刻。更有網民形容，澤連斯基看似望著鏡頭求救。

俄羅斯僅願意保證安全通行 助出口烏克蘭糧食 【下一頁】

英國作家Carol Donaldson 則指，澤連斯基看似在推開馬克龍。英國保守黨議員Michael Fabricant直言，澤連斯基的表情說明一切。

馬克龍早前呼籲，烏克蘭官員不要羞辱俄羅斯，言論被烏克蘭官員大力批評。有意見分析指，澤連斯基對他的態度和迎接英國首相約翰遜（Boris Johnson）等人形成鮮明對比，馬克龍應早有所料。

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責任編輯：李俊儀

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