【加密貨幣】Celsius凍結提款事宜遭美國多個州監管機構調查　指處理被凍結帳戶為優先事項

▲ 【加密貨幣】Celsius凍結提款事宜遭美國多個州監管機構調查

據外電指，加密貨幣借貸平台Celsius凍結提款事宜遭美國多達四個州份的監管機構調查，目前調查僅屬初期階段，而據指事件亦受美國證交會（SEC）關注，並有與Celsius進行溝通。

據《路透》報導，來自阿拉巴馬州、肯塔基州和新澤西州的州證券監管機構加入了德克薩斯州安全委員會對Celsius今周拒絕提款的調查。德克薩斯州執法局局長Joseph Rotunda表示，監管機構周一早上第一件事就是開始調查賬戶的凍結情況，並認為這項調查是優先事項。

Rotunda又向一眾零售投資者表達關注，可能需要立即獲得他們的資產，如無法從他們的賬戶中提款，可能會導致重大的財務後果。

此外，阿拉巴馬州證券委員會主任Joseph Borg透露，證券交易委員會也在與Celsius進行溝通，到目前為止，該公司對監管機構的問題一直有回應，而調查亦屬初期階段。Borg亦指，美國證交會（SEC）亦有與Celsius進行溝通。惟當局拒絕評論消息。

Celsius當時表示，基於「極端市場狀況」， 自周日（6月12日）起暫停所有賬戶之間的兌換、提款和轉賬服務。

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編輯：姚卓然