▲ 【國企內房】銀河聯昌：中海外料成內房整合潮主要受益者 管理層料6月銷售錄按月增長

銀河聯昌發表報告指，近期與中海外 （00688） 管理層會面，對方估計6月合同銷售將優於5月，但仍錄按年倒退，不過銷售已在4月「見底」。銀河聯昌又引述管理層指，今年集團仍錄低毛利率，但受惠地價回落，整體毛利率不會錄得按年倒退。

銀河聯昌維持中海外「增持」評級及目標價28.2元，認為中海外強勁的資產負債表及國企地位，將成為內房行業整合潮的主要受益者。中海外現報21.8元，跌0.45%，意味仍有29.35%上行空間。

銀河聯昌預測中海外下行風險包括次季銷售復甦弱於預期，潛在的重估催化劑包括監管機構的更多支持措施。

主要關注項目併購而非企業 近半年地皮價格更具吸引力

內地鼓勵優質房企併併項目。銀河聯昌稱，併購難度或較預期高，並引述中海外管理層指，集團對併購持開放態度，前提是項目投資回報率不低於12%或內部回報率（IRR）不低於 15%。中海外主要關注項目併購，而非公司層面併購，原因是較難評估相關風險，集團在過去6個月未與競爭對手達成任何收購的交易。

中海外管理層補充，過去6至9個月地價變得更具吸引力，許多地皮以低溢價或僅以底價交易。中海外首5個以350億元人民幣收購17塊地皮，當中3塊是向聯營公司中海宏洋 （00081） 收購，其他大部分是通過公開拍賣獲得。

小城市房地產市場疲弱 以低價及優惠按揭吸引買家

中海外管理層透露，小城市房地產市場疲弱，並與一線城市形成「兩極」。小城市面對經濟衰退、人口外流加上高現房存量，故市場仍具挑戰，會非常嚴格篩選購入小城市土地，並將持續以低價和優惠按揭利率吸引買家。

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