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【三星錢包】三星推全新「Samsung Wallet」　具備密碼存取、監控加密貨幣等五大功能

科技 13:00 2022/06/17

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三星（Samsung）昨（16日）宣布推出全新電子錢包應用程式「Samsung Wallet」，將整合現有的Samsung Pay，和Samsung Pass的服務，讓用戶能夠集中在一個應用程式中，進行支付、監控加密貨幣、存取密碼、整理數碼鑰匙、身分驗證等。

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一如以往，在整合Samsung Pay後的Samaung Wallet，支援用戶存放多張信用卡和會員卡，使用模式與以往相同。同時，整合版Samsung Wallet也加入了數碼資產管理功能，用戶可以在應用程式中，觀看其擁有的加密貨幣資產，以及匯率。

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是次整合還覆蓋Samsung Pass的服務，日後Samsung Wallet將繼續支援用戶取存不同網路服務及應用程式的帳號和密碼，提供快速登錄相關帳戶的服務。

Samsung Wallet將於今年稍後時間，開始支援部分國家的數碼身分證、駕照、學生證等身分證明文件。三星也與大韓航空合作，讓用戶可將大韓航空的數碼登機證存放於Samsung Wallet 內，方便登機時使用。

整合旗下智能家居平台服務 添加數碼鑰匙更方便

除此之外，Samsung Wallet亦整合了三星旗下的智能家居平台SmartThings的服務，用戶不但可以輕鬆添加數碼鑰匙，以便鎖定和解鎖大門外，還支援部分BMW、Genesis和現代車型上的數碼汽車鑰匙，讓用戶鎖定和解鎖汽車、啟動引擎等。

三星表示，Samsung Wallet服務受到防禦級安全平台Samsung Knox，以指紋識別和全加密方式，保護存放了Samsung Wallet內的資料，同時透過嵌入式安全元件避免他人存取。

據悉，目前Samsung Walle服務只開放予法國、德國、義大利、西班牙、英國與美國的用戶使用，並只支援Android 9或以上版本的Galaxy手機。這些地區的用戶可開啟其Samsung Pay或Samsung Pass應用程式，按照提示更新，以啟動Samsung Wallet服務。

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責任編輯：殷凱怡

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