【世界盃】FIFA公布2026主辦城市 望足球成北美主流運動

美國﹑加拿大及墨西哥早前擊敗其他國家，獲得2026年世界盃主辦權。國際足協近日公布共16個賽事主辦城市，當中11個位於美國。國際足協主席恩芬天奴希望，2026年世界盃舉行時，足球將會成為北美洲最受歡迎運動。

【英國王室】威廉王子披露 愛女夏洛特1項超強技能 【下一頁】

國際足協（FIFA）周四（16日）公布，2026年美加墨世界盃的主辦城市。22個城市提交申請，最終16個城市雀屏中選。美國坐擁11個主辦城市，將舉行60場比賽。不過，FIFA表明仍未決定開幕戰及決賽在哪一個球場舉行。

為爭取成為主辦城市，美國多個州份提出稅收減免及數以百萬美元公共和私人投資。位於喬治亞州的阿特蘭大與佛羅里達州的邁阿密今次成功上榜，兩州早於5月已提出減去世盃門票的銷售稅。

美國曾在1994年舉辦世界盃，當年決賽場地加州玫瑰碗球場（Rose Bowl Stadium）未有參與角逐成為2026主場館之一。身為1970及1986年主辦國的墨西哥將有3個主辦城市，首次主辦的加拿大則有兩個，分別是溫哥華與多倫多。

【英超】英男非法轉播被追討近千萬 否則加監 【下一頁】

FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）希望，在舉行2026年世界盃時，足球已成為北美地區最受歡迎的體育運動。恩芬天奴強調，需要時間商討揭幕戰及決賽場地，將揀最佳地點舉行比賽。當屆世界盃亦有另一看點，即首次把參賽隊伍由32隊擴充至48隊。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培