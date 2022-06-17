▲ 【家電下鄉】工信部等5部門鼓勵開展綠色智能家電下鄉 家電股普遍向好、海爾智家創維升2%

工信部等5部門印發《推動輕工業高質量發展指導意見》，當中提到鼓勵有條件的地方開展綠色智能家電下鄉和以舊換新行動，而目標到2025年，中國輕工業綜合實力顯著提升，佔工業比重基本穩定，擴內需、促消費的作用明顯，服務構建新發展格局、促進經濟社會高質量發展的能力增強。

家電股普遍向好， 至中午收市，海爾智家 （06690） 升2.1%，創維 （00751） 升1.9%，TCL電子 （01070） 升1%，海信家電 （00921） 升2%，VESYNC （02148） 升1%。相反，昨日抽升25%的國美零售 （00493） 今回吐5.3%。

工信部消費品工業司一級巡視員張曉峰表示，要引導綠色產品消費。 為推動輕工業的綠色低碳轉型，工信部將促進節能空調、冰箱、熱水器、高效照明產品、可降解的材料製品等綠色節能輕工產品消費，鼓勵有條件的地方開展綠色智能家電下鄉和以舊換新等相關活動。同時，還將製定造紙等行業的低碳發展路線圖，有序推進輕工業碳達峰的進程，全面建設綠色製造體系，建設統一的綠色產品標準認證標識體系。

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