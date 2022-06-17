【透明手機】初創Nothing公布透明手機詳情　首100部Nothing Phone （1）提前拍賣

▲ Nothing近日透露，首100部透明智能手機Nothing Phone （1）將提前面世，以拍賣形式開售。（官網資料圖片）

智能手機品牌Nothing早前宣布，7月12日將於倫敦舉行發布活動，並於香港時間同日晚上11時直播，推出第一款透明智能手機「Nothing Phone （1）」。Nothing近日透露，首100部透明智能手機Nothing Phone （1）將提前面世，以拍賣形式開售。

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據Nothing官網資料表示，Nothing Phone （1）將採用透明背面，採用由400多個組件組成的獨特機械設計。另外，透明智能手機外殼主要以再生鋁料和塑膠製成，使該款手機輕巧堅固。

另有消息指Nothing Phone （1）將將採用高通（Qualcomm）Snapdragon 7 Gen 1芯片，支援無線充電，惟該消息仍未證實。

Nothing表示，是次設計靈感來自意大利藝術家Massimo Vignelli的作品，該企創辦人裴宇（Carl Pei）直言希望將藝術融入手機設計中，革新手機行業。

聲明中，Nothing更宣布將與網購平台StockX.com合作，率先於下周二（21日）在StockX.com上架Nothing Phone （1），首100部透明智能手機以拍賣形式發售，所有收益將撥歸社區管理基金。

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責任編輯：文睿

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