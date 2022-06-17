港股料跑贏美股 現水平宜食糊？ 股市 12:09 2022/06/17 分享： 分享： 港股今早隨美股低開128點後，半日倒升逾百點，重上兩萬一，半日收報21009點，升163點。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）分析指，港股低殘多時，現時下行空間不大，料跑贏美股，今日要留意留意能否守20700點，現水平可考慮食部分糊，跌穿20700點要走。足本分析→【按此】 *通脹VS加息恐慌 聯儲局加息0.75厘啱數嗎？重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 美國下次加息幾多厘？方澤翹：下次加息0.75厘無懸念 聯儲局對通脹過於樂觀 2022/06/16 美國下次加息幾多厘？方澤翹：下次加息0.75厘無懸念 聯儲局對通脹過於樂觀 加息受惠股炒邊隻？滙豐005 VS 渣打2888點揀 2022/06/16 加息受惠股炒邊隻？滙豐005 VS 渣打2888點揀 加息周期揀收息股 2類收息可留意、1類不宜長揸 2022/06/16 加息周期揀收息股 2類收息可留意、1類不宜長揸 阿里巴巴9988有望重登170元水平？上望兩大目標價速睇 2022/06/16 阿里巴巴9988有望重登170元水平？上望兩大目標價速睇 美國聯儲局加息0.75厘更好？ 唐牛：加息半厘難搞 憂拉長加息戰線 2022/06/15 美國聯儲局加息0.75厘更好？ 唐牛：加息半厘難搞 憂拉長加息戰線 你可能感興趣 美國下次加息幾多厘？方澤翹：下次加息0.75厘無懸念 聯儲局對通脹過於樂觀 11:52 2022/06/16 美國下次加息幾多厘？方澤翹：下次加息0.75厘無懸念 聯儲局對通脹過於樂觀 加息受惠股炒邊隻？滙豐005 VS 渣打2888點揀 12:25 2022/06/16 加息受惠股炒邊隻？滙豐005 VS 渣打2888點揀 加息周期揀收息股 2類收息可留意、1類不宜長揸 12:41 2022/06/16 加息周期揀收息股 2類收息可留意、1類不宜長揸 最新專欄文章 更多 GOGOX（2246）今日截飛抽唔抽？唐牛分析值博率 今日 GOGOX（2246）今日截飛抽唔抽？唐牛分析值博率 美國通脹何時回落？專家分析通脹重返2-3厘要幾長時間 2022/06/16 美國通脹何時回落？專家分析通脹重返2-3厘要幾長時間 憧憬內地政策谷經濟 2大板塊、4隻港股值得留意 2022/06/16 憧憬內地政策谷經濟 2大板塊、4隻港股值得留意 阿里巴巴9988有望重登170元水平？上望兩大目標價速睇 2022/06/16 阿里巴巴9988有望重登170元水平？上望兩大目標價速睇 加息周期揀收息股 2類收息可留意、1類不宜長揸 2022/06/16 加息周期揀收息股 2類收息可留意、1類不宜長揸 分拆 財政政策 上升軌 產品 Cathie Wood 主動型ETF 定期存款 期貨 利率期貨 派息