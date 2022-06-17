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港股料跑贏美股　現水平宜食糊？

股市 12:09 2022/06/17

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港股今早隨美股低開128點後，半日倒升逾百點，重上兩萬一，半日收報21009點，升163點。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）分析指，港股低殘多時，現時下行空間不大，料跑贏美股，今日要留意留意能否守20700點，現水平可考慮食部分糊，跌穿20700點要走。足本分析→【按此

*通脹VS加息恐慌 聯儲局加息0.75厘啱數嗎？重溫《開市追揸沽》*

欄名 : 3分鐘睇股

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