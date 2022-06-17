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馬斯克被控層壓式推銷狗狗幣 遭投資者索償2萬億

環球社會熱點 12:06 2022/06/17

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Tesla創辦人馬斯克對狗狗幣情有獨鍾，曾宣布接受消費者用狗狗幣購買Tesla部分產品。美國一名投資者入稟法院，控告馬斯克以層壓式推銷方式宣傳狗狗幣並從中獲利，向馬斯克索償2,580億美元（約2.01萬億港元），索償金額甚至多過馬斯克全副身家。

【美國大選】馬斯克撐1人 唔揀拜登同特朗普【下一頁】

狗狗幣（Dogecoin）自去年起於加密貨幣市場備受熱捧，僅在4個多月時間内由0.004美元急升至0.73美元，升幅一度超過181倍。

而馬斯克（Elon Musk）多次於網上發文唱好狗狗幣，更稱自己為狗狗幣之父。直至他出席電視節目綜藝節目《周六夜現場》（Saturday Night Live）時，曾承認狗狗幣是騙局，消息刺激狗狗幣價格急跌。

狗狗幣在過去一年大幅下跌，較去年5月的高位大幅下跌92%。

美國男子約翰遜（Keith Johnson）入稟紐約法院，指控馬斯克利用世界首富的地位來經營及操控狗狗幣層壓式推銷計劃，來賺取利潤、曝光度及娛樂。

約翰遜的代表律師指加密貨幣根本沒有價值，而法庭文件更引述微軟（Microsoft）創辦人蓋茨（Bill Gates）及股神巴菲特（Warren Buffett）質疑加密貨幣價值的説法。

馬斯克稱對經濟感覺超差 拜登神回應【下一頁】

約翰遜打算代表自2019年購買狗狗幣虧損的投資者，除了向馬斯克索償2,580億美元的賠償金，更要求法院頒令禁止馬斯克及其名下公司Tesla與SpaceX推廣狗狗幣。

根據《福布斯》（Forbes）2022全球富豪榜的數據，馬斯克的淨資產為2,190億美元（約1.7萬億港元），約翰遜的索償金額甚至多過馬斯克成副身家。

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責任編輯：鄭錦玲

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