【數碼貨幣】金管局與以色列銀行及BISIH香港中心推Project Sela項目　研零售層面央行數碼貨幣網絡安全

▲ 金管局副總裁李達志表示，三方合作項目是金管局探索央行數碼貨幣之旅的重要里程碑

金管局聯同以色列銀行及國際結算銀行創新樞紐（BISIH）轄下香港中心宣布，就零售層面央行數碼貨幣展開聯合研究。金管局和以色列銀行之間的合項目Project Sela由BISIH轄下香港中心牽頭，將在Project Aurum的基礎上，深入探討零售層面央行數碼貨幣的網絡安全事宜，預期項目將於2022年底完成。

項目將研究兩層零售層面央行數碼貨幣結構的數據安全影響，而該結構能確保中介人不會在相關過程中接觸到央行數碼貨幣，並提出嶄新方法使結構能更好地抵禦網絡攻擊。

金管局副總裁李達志表示，三方合作項目不僅是金管局探索央行數碼貨幣之旅的重要里程碑，更是香港與以色列在金融科技領域首度合作，以色列在網絡安全方面領先全球，深信憑藉其專門知識，研究結果將加深國際中央銀行界對央行數碼貨幣的認識，並就共同利益作出貢獻。

以色列銀行副行長Andrew Abir表示，提供高效的支付系統以促進支付市場的競爭是該行考慮發行以色列央行數碼貨幣（數碼謝克爾）的其中一個重要因素，很高興有機會與BISIH和金管局等優秀且具經驗的合作夥伴共同測試此結構，而以色列在網絡安全方面的豐富經驗會提供良好契機，支持全球在央行數碼貨幣方面的研究。

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