  • 29°C
香港時間 : 2022617日 (五) 12:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【百佳超市】百佳50周年推買滿150元送50元優惠券　另推價值500萬元抽獎

Hot Talk 12:01 2022/06/17

分享：

分享：

【百佳超市】百佳50周年推買滿150元送50元優惠券　另推價值500萬元抽獎

長和 （00001） 零售旗艦屈臣氏集團旗下百佳超級市場踏入50周年，百佳宣布今日起推出多項慶祝活動及優惠，包括由即日起至6月30日全線百佳門市買任何產品滿150元將送50元現金優惠券。百佳介紹稱，50元優惠券有效期為7月14日，顧客購物滿350元或以上時使用，每次只可以使用優惠券1張，數量有限，送完即止。

百佳買滿138元可登記參加抽獎

此外，顧客在百佳或百佳網店買滿138元，即可上 promotion.parknshop.com 登記參加抽獎，贏取總值超過500萬元獎品，活動期為即日至2022年7月28日。

百佳指MoneyBack 易賞錢會員；購買每周指定品牌產品；百佳網店或戶戶送百佳店單次購物滿138元的顧客可獲額外1次抽獎機會。

百佳同時推出周年限量產品、限量版禮品換購活動、迪士尼米奇老鼠電子印花換購活動、周年限量珍藏版禮券套裝及周年珍藏版50元禮券。

相關文章：

【百佳超市】百佳：投放逾2億資金完善電商業務、第四季啟用電商物流中心　年內將增10分店

【5G】和記電訊月底啟用700MHz 頻譜、加強離島鄉郊5G接收　夥百佳推88元5G寬頻月費

開啟hket App，閱讀全文
網上購物 網購平台 著數優惠 商場 港股 屈臣氏 百佳 超市 長和（00001）

上一篇文章

【數碼貨幣】金管局與以色列銀行及BISIH香港中心推Project Sela項目　研零售層面央行數碼貨幣網絡安全

下一篇文章

中國地方政府融資平台成具潛力的投資選擇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】金管局上調基本利率至2厘　余偉文：港美息差擴闊促套息交易、料港元維持偏弱
【美國加息】金管局上調基本利率至2厘　余偉文：港美息差擴闊促套息交易、料港元維持偏弱
【美股收市】加息潮憂衰退 道指瀉741點失3萬關 納指挫4%　
【美股收市】加息潮憂衰退 道指瀉741點失3萬關 納指挫4%　
【教育股】新東方在綫曾彈一倍破頂、收升逾72%　超越騰訊成最高成交股份（第二版）
【教育股】新東方在綫曾彈一倍破頂、收升逾72%　超越騰訊成最高成交股份（第二版）
【恒指夜期+ADR】夜期跟環球跌212點　阿里美股失100港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跟環球跌212點　阿里美股失100港元關（不斷更新）
【美國加息】一文看投資界如何解讀聯儲局加息0.75厘　景順：實現經濟軟著陸愈來愈難（不斷更新）
【美國加息】一文看投資界如何解讀聯儲局加息0.75厘　景順：實現經濟軟著陸愈來愈難（不斷更新）
【港元匯價】金管局今晨再接138億港元沽盤　銀行總結餘跌至2800億（不斷更新）
【港元匯價】金管局今晨再接138億港元沽盤　銀行總結餘跌至2800億（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款