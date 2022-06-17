▲ 【百佳超市】百佳50周年推買滿150元送50元優惠券 另推價值500萬元抽獎

長和 （00001） 零售旗艦屈臣氏集團旗下百佳超級市場踏入50周年，百佳宣布今日起推出多項慶祝活動及優惠，包括由即日起至6月30日全線百佳門市買任何產品滿150元將送50元現金優惠券。百佳介紹稱，50元優惠券有效期為7月14日，顧客購物滿350元或以上時使用，每次只可以使用優惠券1張，數量有限，送完即止。

百佳買滿138元可登記參加抽獎

此外，顧客在百佳或百佳網店買滿138元，即可上 promotion.parknshop.com 登記參加抽獎，贏取總值超過500萬元獎品，活動期為即日至2022年7月28日。

百佳指MoneyBack 易賞錢會員；購買每周指定品牌產品；百佳網店或戶戶送百佳店單次購物滿138元的顧客可獲額外1次抽獎機會。

百佳同時推出周年限量產品、限量版禮品換購活動、迪士尼米奇老鼠電子印花換購活動、周年限量珍藏版禮券套裝及周年珍藏版50元禮券。

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