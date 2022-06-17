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【Pixel 4】研究員藉Google Pixel 4手機鏡頭　篩查阿茨海默症患者

科技 12:00 2022/06/17

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紅外線鏡頭比處理可見光光譜的標準鏡頭，更能檢測出眼睛顏色和瞳孔之間的差異。（Google）

智能手機Google Pixel 7將於今年秋季推出，而2019年面世的Pixel 4，現時已較少人使用。但有研究人員發現，Pixel 4手機的自拍鏡頭，竟可用作篩查阿茨海默症患者，而較新款的Pixel 5和Pixel 6卻無法做到。

【芯片供應】美日聯手研2nm芯片　最快2025年生產

阿茨海默症會導致患者出現嚴重記憶問題，最終使他們失去日常生活的自理能力。因此加州大學聖地亞哥分校的DigiHealth實驗室科學家，正研究如何以簡單而普遍的方式篩查阿茨海默症患者，好讓及早發現，安排舒緩病情的治療。

記錄瞳孔變化   檢測阿茨海默症

研究人員表示，眼睛是檢測阿茨海默症的指標之一，透過觀察和記錄瞳孔對特定實驗時的反應，就能確定一個人有否出現認知障礙的問題，而Pixel 4上用於面部解鎖的紅外線鏡頭，正好可用作檢測工具。

【芯片供應】美日聯手研2nm芯片　最快2025年生產

研究人員解釋，紅外線鏡頭比處理可見光光譜的標準鏡頭，更能檢測出眼睛顏色和瞳孔之間的差異，透過使用他們研發的應用程式，檢測人士只需將他們的眼睛放置在鏡頭前就可進行測試，然後瞳孔記錄數據會送達實驗室，進行結果分析。

具面部解鎖功能   才採用紅外線鏡頭

不過，這應用程式將來可否普及也有一定難度，由於Google只有在Pixel 4上採用紅外線鏡頭，隨後的Pixel 5和Pixel 6由於沒有面部解鎖功能，因此也沒有安裝紅外線鏡頭。

【蘋果動向】蘋果成最大贏家　五類電子產品銷量奪全球首冠

至於三星（Samsung）手機也曾採用紅外線鏡頭，但後來淘汰了屏幕周圍的邊框設計後，現時的新機款已沒再使用該類鏡頭。

雖然蘋果（Apple）的iPhone系列和Pixel 4一樣，都具有面部解鎖功能，而且也是採用紅外線鏡頭，但由於iOS系統的「鎖定」（locked-down）特性，研究人員無法透過第三方應用程式對iPhone硬件進行存取，因此無法利用iPhone鏡頭作出進一步研究。

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責任編輯：陳卓賢

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