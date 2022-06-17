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【Revlon】90年歷史Revlon破產　供應鏈中斷的受害者？

商業 11:49 2022/06/17

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化妝品企業Revlon（露華濃）宣布申請破產。（法新社圖片）

擁有超過90年歷史的化妝品企業Revlon（露華濃）宣布申請破產，原因在於不敵供應鏈堵塞、原材料短缺的挑戰。

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Revlon在破產申請中提到，自春季開始供應鏈中斷，令產品的原材料出現激烈競爭。同時，供應商由以往的75天付款期，改為要求企業在交付新訂單前，以現金付款，對該企亦帶來嚴重壓力。

負責為Revlon重組的Robert Caruso在破產申請中寫道，一枝Revlon唇膏需要35至40種原材料，每種都是令產品在市場推出的關鍵材料，但所有原材料的競爭都非常緊張。

Revlon 由 Charles、Joseph Revson 和 Charles Lachman 兄弟於 1932 年成立，以銷售指甲油起家。 雖然該企曾透過收購其他品牌擴大市場份額，但銷售額多年來仍一直滯後，2021 年的銷售額更比2017年下降 22%。

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責任編輯：葉泳珊

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