「碳」尋綠色金融 深化合作交流　安永與廣碳所簽署合作備忘錄

6 月15 日是第十個「全國低碳日」，當天，安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）與廣州碳排放權交易中心有限公司（簡稱「廣州碳交所」）簽訂《合作備忘錄》。雙方將在綠色金融、綠色投資、碳金融、「雙碳」人才培養等領域深化合作，共同服務大灣區綠色金融產業高質量發展。

▲ 廣州交易集團董事長羅俊茯（左上左）、廣州碳排放權交易中心有限公司總經理孟萌（左上右）安永中國 主席、大中華區首席執行官陳凱（左下）、安永大中華區金融服務首席合夥人、亞太區金融科技與創新首席合夥人忻 怡（右上）及安永大中華區金融服務氣候變化與可持續發展合夥人、ESG 管理辦公室主任李菁（右下）。

簽約儀式由安永大中華區金融服務氣候變化與可持續發展合夥人、ESG 管理辦公室主任李菁主持。安永中國主席、大中華區首席執行官陳凱和廣州交易集團董事長羅俊茯分別致辭，就行業近況及各自服務優勢展開交流。安永大中華區金融服務首席合夥人、亞太區金融科技與創新首席合夥人忻怡與廣州碳排放權交易中心有限公司總經理孟萌代表雙方簽約。



廣州碳交所成立於2012 年，隸屬廣州交易集團。作為大灣區唯一兼具國家碳交易試點和綠色金融改革創新試驗區試點的雙試點機構，廣碳所在全國較早探索以市場化機制推動雙碳目標實現路徑，積極助力粵港澳大灣區應對氣候變化及可持續發展，在碳市場及相關綠色金融服務領域具有豐富的實踐經驗。



陳凱表示：「隨著商業向善、資本向善發展理念日益深入，安永致力於以綠色金融和技術創新賦能各行各業。此次安永與廣碳所深化合作、攜手共促我國碳市場和綠色金融創新發展，可謂正當其時。當前國家在粵港澳大灣區大力發展特色金融產業，並支持廣州建設綠色金融改革創新試驗區。廣碳所專業和區位優勢顯著，在探索擴大碳市場覆蓋行業範圍、創新綠色金融標準、建立適應大灣區產業結構特點的自願减排機制等方面，可發揮示範引領作用。」



忻怡表示：「安永致力於為業界提供可持續發展領域的專業服務及IT 化解決方案，支持企業綠色發展和低碳轉型。與綠色金融相關的產品和服務也是安永助力大灣區融合發展的重要支點。安永氣候變化與可持續發展團隊在綠色金融、ESG、碳中和領域有著豐富的實踐經驗，也屢獲大獎。我們希望抓住這次契機，深化合作，共同探索碳市場和碳金融的新機遇。」



羅俊茯肯定了安永在支持企業可持續發展領域的豐富經驗，表達了對雙方未來合作的期待，相信雙方在綠色要素交易、碳金融、環境信息披露等各領域的全方位合作，將進一步實現互利共贏和可持續發展，為努力建設人與自然和諧共生的現代化，共建清潔美麗世界貢獻「廣交易」智慧和「廣碳所」力量。



孟萌分享了對碳排放權交易市場及綠色金融發展的洞見，並表示「今天的簽約標誌著廣碳所和安永合作的新起點，未來雙方將發揮各自優勢，把握『雙碳』發展新機遇，創造『雙碳』綠色新未來，引領大灣區綠色高質量發展，為中國經濟社會可持續發展保駕護航。」



多年來，安永一直與廣碳所保持著良好合作與交流，為加快實現「碳達峰、碳中和」目標貢獻力量。李菁表示：「未來大灣區的綠色金融、碳市場發展有幾個著重發力點：一是加強大灣區綠色金融標準互認，統一大灣區綠色金融標準體系。二是加強大灣區綠色金融信息互通互享，促進金融資源與綠色項目有效對接。三是加強大灣區市場體系互聯互通，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用。鼓勵內地企業赴港澳發行綠色債券，打通合作渠道在境外發行人民幣債券，為境內綠色項目融資，探索建設大灣區綠色信貸中心，推動綠色金融產品對接。四是探索建立碳市場跨境交易機制，打通碳市場境內外交易渠道，吸引更多境外投資者參與碳市場，提升中國碳市場定價的國際影響力，促進大灣區碳金融市場發展、人民幣國際化和經濟綠色低碳發展的良性互動。」



李菁續稱：「今天的合作，是我們攜手開啓未來的新起點。未來雙方將共同開發綠色金融產品與投資、開展碳金融培訓、培養低碳技術人才、創新大灣區碳市場和碳金融領域，推動合作範圍和深度再上新台階。與此同時，雙方將積極研究國際碳市場的規則、標準和路徑，提升『一帶一路』’綠色金融服務，以支持中國碳市場的國際化建設。」



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