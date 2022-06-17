【本地消費】疫情反覆經濟疲弱　父親節消費氣氛審慎

▲ 父親節消費氣氛受到經濟環境影響，餐飲及零售商戶預期不及去年同期。（資料圖片）

今個周末是父親節，市民都有不同慶祝安排，呂小姐表示會與家人到酒樓晚飯，邱小姐則預備了電子產品送給爸爸。有影音家電零售商預計生意比母親節升一成。不過，有玩具及飲食商戶對今年生意表現不算樂觀，消費氣氛受到經濟環境影響，預期飲食業生意額低於3億元，比去年同期要差。

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香港餐飲聯業協會會長黃家和反映，傳統上父親節餐飲表現不及母親節，生意額約是母親節的三分二，較特別是去年父親節正值第四波完結，疫情穩定故有反彈刺激。今年生意應會延續不及母親節的傳統，截至周四為止整體訂座率約4至5成比去年差，所以不太感樂觀。

黃家和分析，首輪消費券效應已過，加上近期經濟環境疲弱，削弱大眾消費意慾，不少人會「慳住洗」，部分人亦因疫情而減少外食習慣，故預計今年飲食界的父親節整體生意額會低於3億元，不及去年同期。6月起實行的三針疫苗通行證要求對業界有些許影響，但他相信接種率很快會追上。

龍圖閣海鮮飯店負責人陳強表示，截至周四的訂座近7成，坦言反應比預期稍低，預計比去年父親節的生意額或低1至2成，他留意到訂座客人不如之前，多會預留海鮮或燉湯，相信與近期經濟變化及疫情反覆有關。另外市民生活習慣改變對生意亦有影響。陳認為食肆自４月底重開堂食以來，算是平穩復甦但比預期慢，首輪消費券效應下生意有近4成增長，對8月次輪消費券派發有期望，計劃加推優惠。

零售業界展望保守

儘管過去父親節平均生意額升幅不及母親節，零售業亦有推出優惠「盡做」。

科技生活配件店Power Living發言人Desmond表示，近日較多客人查詢整合式喇叭、按摩槍等，打算作父親節禮物，雖然近日疫情稍見反覆但相信影響不大，預期生意相對母親節會有一成增加。

然而，微影創辦人吳凱俊表示，最近整體氣氛轉差，包括疫情、本地經濟表現等，都對零售做成壓力。雖然乘父親節推出「自訂印字車仔」反應在預期內，但預期整體生意額會比去年同期差，對市況傾向保守。疫情反覆會影響家庭客外出意慾，坦言賣玩具不能沒有小朋友到店。

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記者：王浩賢