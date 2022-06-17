  • 31°C
香港時間 : 2022617日 (五) 17:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新東方在綫】新東方在綫回吐逾12%　天風證券唱好「東方甄選」可坐穩抖音電商直播龍頭

股市 16:31 2022/06/17

分享：

分享：

【新東方在綫】新東方在綫回吐逾12%　天風證券唱好「東方甄選」可坐穩抖音電商直播龍頭

新東方在綫 （01797） 股價連日急升後，周五高開後一度倒跌逾26%，低見21元，隨後跌幅收窄，收報25元，跌約12.6%。新東方在線旗下「東方甄選」抖音直播間周五早上粉絲突破1,225萬名，天風證券唱好新東方在綫，指旗下「東方甄選」未來電商領域仍有較大發展空間，有望坐穩抖音電商直播龍頭。

拆解新東方在綫曾累升6倍【下一頁】

天風證券指，近期持續跟蹤東方甄選總成交額（GMV）及營運情況，當前時點淘寶抖音龍頭個人主播陸續離場，背後是直播電商模式持續優化，矩陣式主播平台和品牌店播或逐步成為主力帶貨模式，加上抖音發展興趣內容電商與東方甄選無縫契合，目前抖音龍頭電商平台中東方甄選差異化標籤明顯，有望獲得平台更多支持，坐穩抖音電商直播龍頭。

俞敏洪：冀直播帶貨為新東方開闢全新道路【下一頁】

天風證券預計，抖音會繼續加大對內容原創及自有流量的鼓勵力度，提升用戶留存時長及復購頻次，流量扶持相關平台坐穩龍頭陣營；近幾日東方甄選各類數據持續超預期增長，在自身堅持、持續提升購物體驗基礎上，充分迎合社交電商以及抖音電商當下發展選擇。

該行稱，從近幾日GMV及粉絲增長看，保守預期穩態日均GMV約3000萬人民幣，年GMV或約100億元人民幣，考慮到自帶流量及資源傾斜、自有品牌佔比提升等，淨利率約5%，預計每年盈利約5億至7億元人民幣，中長期成長空間廣闊，預計公司2022至2024收入分別為6.5億、13.8億、18億人民幣，並予新東方在綫「買入」評級。

相關文章：【教育股】新東方在綫曾彈一倍破頂、收升逾72%　超越騰訊成最高成交股份（第二版）

相關文章：【大行看法】摩通指新東方擁43億美元淨現金屬抵買至極　上調至「增持」評級、潛在升幅達四成

【ET財智Talk】港股、A股爆發力強？東亞李振豪教你揀2大值博板塊

港股 個股分析 異動股 大行報告 抖音 買入 新東方在綫（01797）

上一篇文章

港股恒指全日升229點收報21075點成交增至1863億元　本港最新失業率回落至5.1%

下一篇文章

【美股期貨】道指期貨升224點　納指期貨升1%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】金管局上調基本利率至2厘　余偉文：港美息差擴闊促套息交易、料港元維持偏弱
【美國加息】金管局上調基本利率至2厘　余偉文：港美息差擴闊促套息交易、料港元維持偏弱
【恒指夜期+ADR】夜期跟環球跌212點　阿里美股失100港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跟環球跌212點　阿里美股失100港元關（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升224點　納指期貨升1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升224點　納指期貨升1%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升229點　京東升6%、美團升半成（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升229點　京東升6%、美團升半成（不斷更新）
【開市9點半】日圓急升　全球交易員突押注日本加息　日央行中午開估
【開市9點半】日圓急升　全球交易員突押注日本加息　日央行中午開估
【俄資進港】俄羅斯聖彼得堡證券交易所下周一開放買賣12隻港股、涉ATMXJ　港交所：沒與俄交易所合作（第二版）
【俄資進港】俄羅斯聖彼得堡證券交易所下周一開放買賣12隻港股、涉ATMXJ　港交所：沒與俄交易所合作（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款