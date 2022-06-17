▲ 【新東方在綫】新東方在綫一度回吐逾26% 天風證券唱好「東方甄選」可坐穩抖音電商直播龍頭

新東方在綫 （01797） 股價連日急升後，周五高開後一度倒跌逾26%，低見21元，隨後跌幅收窄，現報約26.7元，跌6.6%。新東方在線旗下「東方甄選」抖音直播間周五早上粉絲突破1,225萬名，天風證券唱好新東方在綫，指旗下「東方甄選」未來電商領域仍有較大發展空間，有望坐穩抖音電商直播龍頭。

天風證券指，近期持續跟蹤東方甄選總成交額（GMV）及營運情況，當前時點淘寶抖音龍頭個人主播陸續離場，背後是直播電商模式持續優化，矩陣式主播平台和品牌店播或逐步成為主力帶貨模式，加上抖音發展興趣內容電商與東方甄選無縫契合，目前抖音龍頭電商平台中東方甄選差異化標籤明顯，有望獲得平台更多支持，坐穩抖音電商直播龍頭。

天風證券預計，抖音會繼續加大對內容原創及自有流量的鼓勵力度，提升用戶留存時長及復購頻次，流量扶持相關平台坐穩龍頭陣營；近幾日東方甄選各類數據持續超預期增長，在自身堅持、持續提升購物體驗基礎上，充分迎合社交電商以及抖音電商當下發展選擇。

該行稱，從近幾日GMV及粉絲增長看，保守預期穩態日均GMV約3000萬人民幣，年GMV或約100億元人民幣，考慮到自帶流量及資源傾斜、自有品牌佔比提升等，淨利率約5%，預計每年盈利約5億至7億元人民幣，中長期成長空間廣闊，預計公司2022至2024收入分別為6.5億、13.8億、18億人民幣，並予新東方在綫「買入」評級。

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