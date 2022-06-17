Amber Heard展示醫療筆記 圖證早已被家暴

荷里活男星尊尼狄普勝出和前妻Amber Heard誹謗案， 但後者仍堅持曾被家暴。Amber Heard近日在專訪中展示醫療筆記，當中詳細說明她被家暴的過程，包括曾被推在牆上等。Amber Heard指相關家暴記錄可追溯至2011年。但相關證據被法官視為傳聞，禁止提交作為證據。

Amber Heard：無瘀傷唔代表無施暴 仍愛尊尼狄普 【下一頁】

現年36歲的Amber Heard早前接受美媒NBC專訪，相關節目將當地時間周五（17日）完整播出。NBC首先公開長達20分鐘預覽內容，Amber Heard展示了治療師在診症期間所作的筆記。

Amber Heard當時向治療師詳細說明尊尼狄普（Johnny Depp）家暴過程，包括在2012年1月時曾經被打，並將她推倒在地。8個月之後，尊尼狄普再撕開她的睡衣，把她拋在床上。而在2013年時，尊尼狄普亦曾將她推至牆邊，並威脅要殺死她。

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Amber Heard更在訪問中指出，相關記錄可追溯至2011年，即她和尊尼狄普關係開始之初。Amber Heard指，其治療師的筆記涵蓋時間很長，更形容是對現正發生事情的實時解釋。她強調，自己並非希望報復尊尼狄普，僅希望民眾將她看作一個人。

Amber Heard已將相關筆記交給NBC，但筆記在誹謗案中被法官視為傳聞證據，禁止她的律師團隊提交作為證據。

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責任編輯：李俊儀