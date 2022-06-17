【美國經濟】 美國建築許可證大跌 5月新屋開工率降至13個月新低

據《路透社》報道，美國 5 月份的房屋建築量跌至 13 個月的低點，原因是美國建築許可證大跌，這表明房地產市場正在降溫，因為抵押貸款的利率飆升降低了許多首次購房者的負擔能力。

美國商務部周四（16日）表示，上個月新屋開工率下降 14.4%，經季節性調整後的年率為 154.9 萬套，為 2021 年 4 月以來的最低水平，而 4 月份的數據從之前的 172.4 萬套上升至 181.0 萬套。

周三 (15 日) 的一項調查顯示，全國房屋建築商協會 (NAHB) 富國銀行住房市場情緒指數在 6 月觸及 2 年低點，衡量潛在買家流量的指標自 2020 年 6 月以來首次跌破收支平衡（break-even level ）50點。

根據抵押貸款銀行家協會（MBA) 的數據，30 年期固定利率抵押貸款上周平均上漲 25 個基點至 5.65%，為 2008 年 11 月以來的最高水平，使房屋貸款將變得更加昂貴。

單戶住宅開工率在住宅建築中佔比最大，5 月份下降 9.2% 至 105.1 萬套；獨戶住宅的建築許可下降 5.5%，至 104.8 萬套；批准開工的未開工房屋數量增加0.7%至283,000套。

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責任編輯：關海儀