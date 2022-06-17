▲ 【芯片大戰】台積電首度揭露2納米製程細節 預計2025年量產

台積電（台：2330）（美：TSM）今日舉行2022年北美技術論壇，會中揭示先進邏輯技術、特殊技術、以及三維積體電路（3D IC）技術之最新創新成果，首度推出採用奈米片電晶體之下一世代先進N2（即2納米，2nm）製程技術，以及支援N3（3納米，3nm）與N3E製程的獨特TSMC FINFLEX技術。台積電將成為全球首家提供2奈米製程代工服務的晶圓廠，並預計於2025年開始量產N2。

然而台積電台股走弱，現報500台幣，跌1.57%。

台積電總裁魏哲家：運算能力、能源效率需求增加 為半導體產業帶來機會與挑戰

台積公司北美技術論壇連續兩年以線上方式舉行，今年於美國加州聖塔克拉拉市恢復舉辦實體論壇。台積電總裁魏哲家稱，身處快速變動、高速成長的數位世界，對於運算能力與能源效率的需求較以往增加的更快，為半導體產業開啟前所未有的機會與挑戰。

台積電稱，N3技術預計於2022年下半年進入量產，並將搭配創新的TSMC FINFLEX架構，提供晶片設計人員更多靈活性。

台積電2納米製程速度增快10至15%

據介紹，N2技術自N3大幅往前推進，在相同功耗下，速度增快10至15%，或在相同速度下，功耗降低25至30%。

N2將採用奈米片電晶體架構，使其效能及功耗效率提升一個世代，協助台積客戶實現下一代產品的創新。除了行動運算的基本版本，N2技術平台亦涵蓋高效能版本及完備的小晶片整合解決方案。

【ET財智Talk】港股、A股爆發力強？東亞李振豪教你揀2大值博板塊

相關文章：

【AAPL】傳台積電將於今年下半年量產蘋果M2 Pro芯片

【TSMC】台積電料今年收入增三成 暫無歐洲建廠計劃

【芯片大戰】台積電據報於6月再上調晶圓代工價 產能利用率仍超100%