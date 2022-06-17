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【財庫局】許正宇：中資金融機構具3項獨特角色　助港融入國家發展大局

Hot Talk 11:18 2022/06/17

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【財庫局】許正宇：中資金融機構具3項獨特角色　助港融入國家發展大局

財經事務及庫務局局長許正宇發表網誌指出，回歸25年來，香港作為國際金融中心的地位日趨鞏固，有賴依靠內地所帶來的龐大機遇，除了中央對香港堅定不移的支持，以及特區政府致力創造的有利營商環境外，中資金融機構擔當的角色不可或缺。

財庫局於上周四舉辦了「香港融入國家發展大局 在港中資金融機構發展策略」座談會，在中聯辦經濟部部長孫湘一及各金融監管機構代表參與下，邀請了20多位來自在港中資金融行業協會、銀行、券商、投資銀行、基金及保險業參與，就未來市場發展，特別是香港如何更好地融入國家發展大局提出政策建議。

許正宇在會後感到，在港中資金融機構具連通者、聯動者及守護者的獨有地位。在港中資金融機構對內地市場有深厚的了解，在連通方面擁有相當優勢。在去年在港上市集資當中，約四分之三有中資券商擔任保薦人，可見其重要地位。隨着愈來愈多在海外上市的「中概股」有意回流上市，中資券商的作用亦愈見重要。

另外，為促進香港離岸人民幣業務發展，他指，下一步的工作包括就容許「港股通」交易的股票以人民幣計價開展籌備工作，並與內地監管當局和相關機構協商。同時，政府繼續與內地監管當局及各持份者保持緊密聯繫，以循序漸進的方式探討優化「跨境理財通」措施。

同時，座談會中提出了不少有用的發展策略意見，例如推動香港點心債市場發展，以及增加人民幣的外匯和利率產品，以激活香港的人民幣生態圈。特區政府會繼續與業界合力推進有關發展。

據市場人士統計，中資銀行的資產佔香港整體銀行業超過三分之一，風險管理向來穩妥。另外，中資保險公司佔去年全港有效長期業務保費收入約五分之一。政府希望中資金融機構能繼續平衡穩定與發展，發揮金融系統「壓艙石」的作用。

展望未來，政府期待中資與港資、外資金融機構共同發展、並駕齊驅，利用好香港作為國家的國際金融中心地位，聯手把金融服務業發展推上新台階。

【ET財智Talk】港股、A股爆發力強？東亞李振豪教你揀2大值博板塊

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