【日本議息】日本央行維持利率於負0.1厘不變　美元兌日圓急彈1.8%　每百日圓兌港元跌至5.83

▲ 【日本議息】日本央行維持利率於負0.1厘不變 美元兌日圓急彈1%

日本央行維持利率於負0.1厘不變，同時維持10年期國債收益率目標於0%附近不變，並強調維持對經濟的看法不變，儘管經濟正在復甦，但礙於商品價格上升及疫情的影響，經濟有一些疲軟跡象，出口及工業生產持續向上，但供應鏈瓶頸問題近日加劇。日央行維持利率不變，美元兌日圓急彈1.8%，報134.63日圓；每百日圓兌港元低見5.831。

日本央行以8票贊成、1票反對，通過控制孳息曲線的決定，重申繼續購買日本國債。

日本央行稱，消費物價指數維持於約2%，主要受到能源及食品價格推動，而短線通脹預期升溫，相信日本經濟會步向復甦。不過，隨能源價格升幅放緩，CPI升勢也會放慢，而核心CPI在中長線通脹預期上升及薪酬趨升下，則會溫和增長。

該行又指，日本經濟面對極高的不確定性，包括疫情及俄烏戰爭，因此央行必須謹慎關注金融及外滙市場走勢，以及其對日本經濟活動及物價影響。

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