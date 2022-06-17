  • 29°C
香港時間 : 2022617日 (五) 12:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本議息】日本央行維持利率於負0.1厘不變　美元兌日圓急彈1.8%　每百日圓兌港元跌至5.83

宏觀解讀 12:19 2022/06/17

分享：

分享：

【日本議息】日本央行維持利率於負0.1厘不變　美元兌日圓急彈1%

日本央行維持利率於負0.1厘不變，同時維持10年期國債收益率目標於0%附近不變，並強調維持對經濟的看法不變，儘管經濟正在復甦，但礙於商品價格上升及疫情的影響，經濟有一些疲軟跡象，出口及工業生產持續向上，但供應鏈瓶頸問題近日加劇。日央行維持利率不變，美元兌日圓急彈1.8%，報134.63日圓；每百日圓兌港元低見5.831。

日本央行以8票贊成、1票反對，通過控制孳息曲線的決定，重申繼續購買日本國債。

日本央行稱，消費物價指數維持於約2%，主要受到能源及食品價格推動，而短線通脹預期升溫，相信日本經濟會步向復甦。不過，隨能源價格升幅放緩，CPI升勢也會放慢，而核心CPI在中長線通脹預期上升及薪酬趨升下，則會溫和增長。

該行又指，日本經濟面對極高的不確定性，包括疫情及俄烏戰爭，因此央行必須謹慎關注金融及外滙市場走勢，以及其對日本經濟活動及物價影響。

相關文章：【日圓滙價】金磚四國之父奧尼爾：若日圓跌見150　或出現規模像97年亞洲金融風暴般的金融危機

相關文章：【日圓滙價】每百日圓兌港元跌穿5.9算　IMF：日圓大跌反映美日息差擴闊預期及原材料價格上升　

相關文章：【日圓滙價】「日圓先生」榊原英資：美日息差擴闊、日圓料跌見150　為1990年8月以來最低水平

【ET財智Talk】港股、A股爆發力強？東亞李振豪教你揀2大值博板塊

開啟hket App，閱讀全文
經濟 外滙 貨幣政策 日圓 日本 通脹 議息 日本央行 美元 國債

上一篇文章

【家電下鄉】工信部等5部門鼓勵開展綠色智能家電下鄉　家電股普遍向好、海爾智家創維升2%

下一篇文章

港股料跑贏美股　現水平宜食糊？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】一文看投資界如何解讀聯儲局加息0.75厘　景順：實現經濟軟著陸愈來愈難（不斷更新）
【美國加息】一文看投資界如何解讀聯儲局加息0.75厘　景順：實現經濟軟著陸愈來愈難（不斷更新）
【美國加息】金管局上調基本利率至2厘　余偉文：港美息差擴闊促套息交易、料港元維持偏弱
【美國加息】金管局上調基本利率至2厘　余偉文：港美息差擴闊促套息交易、料港元維持偏弱
【教育股】新東方在綫曾彈一倍破頂、收升逾72%　超越騰訊成最高成交股份（第二版）
【教育股】新東方在綫曾彈一倍破頂、收升逾72%　超越騰訊成最高成交股份（第二版）
【恒指夜期+ADR】夜期跟環球跌212點　阿里美股失100港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跟環球跌212點　阿里美股失100港元關（不斷更新）
【港元匯價】金管局今晨再接138億港元沽盤　銀行總結餘跌至2800億（不斷更新）
【港元匯價】金管局今晨再接138億港元沽盤　銀行總結餘跌至2800億（不斷更新）
【美股收市】加息潮憂衰退 道指瀉741點失3萬關 納指挫4%　
【美股收市】加息潮憂衰退 道指瀉741點失3萬關 納指挫4%　
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款