【Internet Explorer】半數日企上季仍用IE瀏覽器　軟件開發商：或引發數月經營混亂

▲ 超過20%日本企業沒有計劃如何將他們的業務轉移到其他瀏覽器，例如微軟Edge或Google Chrome等。（法新社）

面世27年的微軟IE（Internet Explorer）瀏覽器於本周三（15）正式退役，雖然微軟過去一年已不斷提醒用戶要早作準備，但有調查發現，在今年3月時仍有多達49%日本企業仍在使用IE工作；有軟件開發商甚至警告，這些企業如未能順利過渡至其他替代瀏覽器，或會引發數個月的經營混亂。

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IT供應商Keyman's Net 3月時對日本企業進行調查時發現，有多達49%企業仍然在工作中使用IE瀏覽器，用作員工考勤管理、費用結算和其他內部工具。部分受訪企業表示，由於他們的客戶所使用的訂單處理系統需要IE支援，因此他們別無選擇，只能繼續使用IE工作。

逾20%企業未有計劃 將業務轉移至其他瀏覽器

調查又提到，超過20%企業沒有計劃如何將他們的業務轉移到其他瀏覽器，例如微軟Edge或Google Chrome等。

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日本軟件開發商Computer Engineering & Consulting（CEC）就表示，自4月以來，眾多政府機構、金融機構、製造業及物流業公司，都不斷向該公司救助，原因是他們經營的網站只與IE兼容。

CEC警告，鑑於不少企業在過渡至其他瀏覽器時出現困難，預料在未來數個月，或會引發經營混亂。

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責任編輯：陳卓賢