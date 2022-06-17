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【烏克蘭戰爭】歐洲4國撐成候選國 俄批增軍援毫無意義

環球政治 10:58 2022/06/17

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歐盟早前傳出在本周內完成審批，就烏克蘭能否成為歐盟候選國發出建議。歐洲4國元首日前到訪烏克蘭，除向烏克蘭表示支持外，亦一致同意烏克蘭應獲得候選國資格。同時，法國承諾增加軍事援助。俄羅斯政府表明，加強烏克蘭武器裝備「毫無意義」。

俄天然氣供應續減 歐洲憂冬天或能源短缺 【下一頁】

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）﹑意大利總理德拉吉（Mario Draghi）及羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面後，5人召開聯合記者會。

朔爾茨表示，此行希望傳達一個明確訊息，「烏克蘭屬於歐洲家族一員」（Ukraine belongs to the European family）。德拉吉則指出，烏克蘭正每日捍衛歐洲的根基－民主及自由的價值，不能延後烏克蘭加入歐盟的步伐。

馬克龍亦表示，4國元首同意支持烏克蘭立即獲賦予歐盟候選國資格。同時，馬克龍承諾法國將增加6門大型自走炮。

俄羅斯僅願意保證安全通行 助出口烏克蘭糧食 【下一頁】

澤連斯基感謝盟友的支持，期望有更多武器裝備運輸至烏克蘭，特別是重武器﹑現代化火箭系統及反導彈系統等。他指任何延後運武的決定將為俄羅斯提供機會，殺害烏克蘭人或摧毀烏克蘭城市，更稱只要烏軍愈早取得更大威力武器，更早解放民眾及領土。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）警告，加強烏克蘭武器裝備實力是「毫無意義」（pointless）的堅持，只會延長傷害。佩斯科夫希望各國領袖呼籲澤連斯基，現實地面對現時的局勢。

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責任編輯：吳漢培

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